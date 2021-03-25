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Текст:   Марина Трубилина 
16:02 25.03.2021

Ремонт домов-памятников предлагается сделать частью нацпроекта

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Ремонтировать памятники архитектуры за счет средств федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" (входит в нацпроект "Жилье и городская среда") предлагает председатель Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева. Об этом она сказала на площадке Общероссийского народного фронта XVI Всероссийского форума-выставки "Госзаказ".

Фото: Марина Волосевич
Что надо знать жителям старых домов

Функции программы формирования комфортной городской среды нужно расширять, считает Разворотнева. Например, за счет этой программы можно начать капитальный ремонт домов - памятников культурного наследия, которые невозможно отремонтировать за счет взносов граждан. "Это часть городской среды. Почему мы за счет этого проекта можем сделать новую площадь, а все, что вокруг - не можем закрыть?" - отметила Разворотнева. Минстрой говорит, что это возможно, сообщила она.

Кроме того, необходимо добиваться, чтобы за счет этой программы муниципалитеты могли устанавливать и ремонтировать детские площадки, считает Разворотнева.

Капитальный ремонт домов - памятников культурного наследия остается пока нерешенной проблемой. В России около 13 тысяч жилых домов, имеющих такой статус, рассказал недавно на круглом столе в "Российской газете" президент Союза реставраторов, руководитель Комиссии Общественного совета при Минстрое по сохранению объектов культурного наследия Вячеслав Фатин. Для ремонта этих зданий необходима разработка научно-проектной документации, проведение реставрационных работ стоит гораздо больше, чем капремонт в обычных зданиях. Взносов жителей на это не хватает.

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