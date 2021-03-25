Решение о продлении льготной ипотеки будет принято к 1 июля

Решение о продлении льготной ипотеки будет принято отдельно по каждому региону, исходя из сложившейся там ситуации. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил журналистам, передает "Интерфакс".
"Допускать дальнейшего роста цен без предложения нельзя, - сказал Марат Хуснуллин. - Наша ключевая задача - быстрее построить жилье. Мы анализируем каждый регион".
Скорее всего, при принятии решения будет использован дифференцированный подход по поддержке, предположил вице-премьер. В регионах с перегретым спросом дополнительная льготная ипотека будет отложена до появления достаточного объема предложения, добавил он.
"С Центробанком изучаем и до 1 июля с Минстроем выработаем решение по каждому региону, скорее всего, отдельно", - пояснил Марат Хуснуллин.