Решение о продлении льготной ипотеки будет принято к 1 июля

"Допускать дальнейшего роста цен без предложения нельзя, - сказал Марат Хуснуллин. - Наша ключевая задача - быстрее построить жилье. Мы анализируем каждый регион".

Скорее всего, при принятии решения будет использован дифференцированный подход по поддержке, предположил вице-премьер. В регионах с перегретым спросом дополнительная льготная ипотека будет отложена до появления достаточного объема предложения, добавил он.

"С Центробанком изучаем и до 1 июля с Минстроем выработаем решение по каждому региону, скорее всего, отдельно", - пояснил Марат Хуснуллин.