Решетников рассказал о первых результатах программы ФОТ 3.0

За первые две недели действия программы ФОТ 3.0 от бизнеса поступило 13 тыс. заявок на льготные кредиты на общую сумму более 20 млрд, уже одобрены 2,3 тыс. заявок на 9 млрд рублей, рассказал министр экономического развития Максим Решетников на брифинге в правительстве.

Процентная ставка по кредиту составляет 3% при условии, что в период действия кредитного договора заемщик сохранит численность своих сотрудников на уровне 90%. Размер кредита рассчитывается как произведение МРОТ (12,8 тыс. руб.), численности работников (указанной в информационном сервисе ФНС на дату размещения в нем сведений от банка о поступившей от заемщика заявке) и расчетного периода, составляющего 12 месяцев. Максимальная сумма кредита - 500 млн рублей.

По словам Решетникова, 45% заявок подал общепит и гостиничный бизнес, то есть как раз те отрасли, которые пострадали больше всего из-за пандемии. Эти кредиты доступны ИП и юрлицам, которые ранее получили кредиты по программе ФОТ 2.0 и работают в так называемых наименее восстановившихся отраслях, к которым правительство отнесло гостиничный бизнес, туризм, общепит, кинотеатры, музеи, зоопарки, фитнес-центры, компании по организации конференций и выставок.

Лидер по количеству обращений за кредитами по программе ФОТ 3.0 - Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург, отметил Решетников.

Он также сообщил, что 99% участников по программе ФОТ 2.0 выполнили обязательства по сохранению занятости и могут рассчитывать на списание кредитов, причем подавляющему большинству (98%) кредиты будут списаны полностью.