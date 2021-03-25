Россия с 1 апреля возобновит авиасообщение еще с шестью странами

Россия с 1 апреля возобновит регулярное авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

Такое решение было принято по итогам заседания штаба с учетом эпидобстановки в отдельных странах.

Рейсы будут выполняться на взаимной основе. В Венесуэлу (Москва-Каракас) самолеты станут летать два раза в неделю, в Сирию (Москва-Дамаск), Таджикистан (Москва-Душанбе), Узбекистан (Москва-Ташкент), Шри-Ланку (Москва-Коломбо) - по одному разу в неделю.

В Германию начнут выполняться рейсы Франкфурт-на-Майне - Москва - Франкфурт-на-Майне - пять раз в неделю; Франкфурт-на-Майне - Санкт-Петербург - Франкфурт-на-Майне - три раза в неделю; Москва - Берлин - Москва - пять раз в неделю; Москва - Франкфурт-на-Майне - Москва - три раза в неделю.

Кроме того, с 1 апреля увеличится число регулярных рейсов с Кубой, Беларусью, Арменией, Азербайджаном, Египтом и ОАЭ.

Теперь с 1 апреля Россия возобновит авиасообщение в общей сложности с 30 странами.