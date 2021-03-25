Россия с 1 апреля возобновит авиасообщение еще с шестью странами

Такое решение было принято по итогам заседания штаба с учетом эпидобстановки в отдельных странах.
Рейсы будут выполняться на взаимной основе. В Венесуэлу (Москва-Каракас) самолеты станут летать два раза в неделю, в Сирию (Москва-Дамаск), Таджикистан (Москва-Душанбе), Узбекистан (Москва-Ташкент), Шри-Ланку (Москва-Коломбо) - по одному разу в неделю.
В Германию начнут выполняться рейсы Франкфурт-на-Майне - Москва - Франкфурт-на-Майне - пять раз в неделю; Франкфурт-на-Майне - Санкт-Петербург - Франкфурт-на-Майне - три раза в неделю; Москва - Берлин - Москва - пять раз в неделю; Москва - Франкфурт-на-Майне - Москва - три раза в неделю.
Кроме того, с 1 апреля увеличится число регулярных рейсов с Кубой, Беларусью, Арменией, Азербайджаном, Египтом и ОАЭ.
Теперь с 1 апреля Россия возобновит авиасообщение в общей сложности с 30 странами.