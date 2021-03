Удивительно, как много разной новой музыки способен вместить всего один альбом Ринго Старра. К тому же состоящий лишь из пяти песен, да и записанный в год карантина, когда музыкант, по его словам, с прошлого марта "выходил из дома раз шесть"...

Но Ринго - человек, который живет и делает музыку по одним и тем же принципам - главное для него это мир, любовь и семья. И песни он обычно пишет такие же - позитивные, добродушные, неагрессивные и светлые. Ринго ведь и в повседневности именно такой! Не случайно же The Beatles доверили именно ему еще в 1967 году спеть первым голосом одну из своих лучших песен - А Little Help From My Friends (то бишь "Маленькая помощь моих друзей"). Этот хит, как и All You Need is Love ("Все, что всем нам нужно - это любовь"), многие люди с тех пор считают одним из главных своих повседневных гимнов! И поэтому не случайно, что в жуткую пору пандемии барабанщик и певец тоже не смог оставить поклонников без такой вот согревающей и обнадеживающей премьеры, как Zoom In. А в записи ему помогали как раз многие друзья: Пол Маккартни, Джо Уолш, Дэвид Грол, Стив Люкатер, Шерил Кроу, Натан Ист и многие другие...

Главное в этом альбоме - надежность и утешение, которые так нужны в эти непростые времена и которые дарит спокойный, теплый и неспешный, обаятельный голос Ринго. Никто никогда не называл его отменным вокалистом - эти лавры обычно, да и справедливо доставались Джону Леннону и Полу Маккартни. Но он всегда был замечателен другим: светлыми гармониями, окрыляющими текстами, а главное - душевностью и стабильностью. Каждый диск Ринго - как общение со старшим верным товарищем, который поделится и мудрыми текстами, и оптимизмом, романтическим духом, вдохновляющими его на все новые песни. В XXI веке он даже стал выпускать по альбомы чаще, чем прежде - уже раз в два-три года. И конечно, такая временная неприятность, как COVID-19, не могла выбить битла из привычного графика.

На Zoom In - все привычные темы и настроения Ринго: любовь, мир, хорошие времена - особенно важные в нынешнюю сложную пору. И за которые он мудро, спокойно и уверенно продолжает сражаться, теперь уже связываясь с друзьями по Zoom или приглашая их в свою домашнюю студию в Лос-Анджелесе. Если в современной музыке у кого и есть такая принципиальная последовательность - то именно у Ринго.

Новый диск получился и актуальным, и новаторским, и разным по стилистике. Хотя сам Ринго поучаствовал в сочинении только двух песен. В Teach Me to Tango ("Научи меня танго") слышны уже и отголоски этих чувственных латино-ритмов, приправленных рок-н-роллом. А в еще одной авторской работе - Waiting for the Tide to Torn - Старр, по сути, впервые в карьере горделиво и чуть расслабленно спел в традициях классического ямайского регги, причем так, что этот хит вполне можно было представить в исполнении Боба Марли или группы Toots & the Maytals. Ну, а трек Zoom In Zoom Out - уже абсолютно современный и злободневный - это благодарная ода технологиям и телекоммуникациям, причем с битловским саундом из середины 60-х.

Да, никто не умеет так помогать дружить разным людям и музыкальным эпохам, как Ринго!

Дословно

Ринго Старр:

- На обложке прямо за мной расположен большой объектив камеры - имеется в виду "зум". Думаю, мы все немного "сжались" в последнее время в эмоциональном плане. Ведь находимся сегодня в своего рода коробках... Лично моя коробка прекрасна, но и я чувствую, что просидел в ней слишком долго.

С прошлого марта я выходил из дома всего раз, наверное, шесть! Конечно, надо беречь себя, насколько можешь, но мне показалось, это уже чересчур. Пришлось отказаться от двух туров. Отменил и ближайшие концерты в мае-июне нынешнего года, потому что не думаю, что все утрясется. Но что поделать? Живу, как все, сегодняшним днем.

Кстати

Любимый тост Ринго звучит сегодня так: "За ночи, которые мы не вспомним, и за друзей, которых не забудем! Всем-всем-всем - мира и любви в этом году!".