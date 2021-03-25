Рогозин опубликовал снимок заблокированного Суэцкого канала из космоса

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выложил снимок спутника, на котором запечатлен Суэцкий канал, заблокированный судном Ever Given.

"Снимок сделан спутником "Канопус В" орбитальной группировки "Роскосмоса", - прокомментировал Рогозин фотографию, опубликованную на его странице в Facebook.

Ранее в четверг источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company заявил РИА Новости, что движение судов в Суэцком канале остается заблокированным уже более двух суток из-за севшего на мель 400-метрового контейнеровоза Ever Given. Операция с участием порядка восьми буксиров продолжается.