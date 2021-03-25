Роскачество выявило повышенное содержание нитратов в кабачковой икре

"Все товары по безопасности, в том числе микробиологической, соответствуют требованиям действующих в РФ нормативных документов, - отметили в Роскачестве. - Недостоверность маркировки выявлена у товаров 12 торговых марок. Из них у четырех товаров не соответствуют заявленному в маркировке показатели белка, жира либо углеводов. У восьми товаров в составе обнаружен консервант - не заявленная в маркировке сорбиновая кислота (в следовых количествах)".

Кроме того, в 11 образцов обнаружен недостаток соли (менее 1,2%), в двух образцах массовая доля сухого вещества оказалась менее 18%. Массовая доля жира менее 7% отмечена еще в шести исследованных образцах. Эксперты отмечают, что жирность выше 7% придает икре мягкость и приятный вкус, а ее пониженные значения могут привести к подгоранию овощной массы при жарке.

Содержание нитратов превышает нормативы в десяти исследованных образцах, сообщили в Роскачестве. Лимит превышен в 1,5-4,5 раза.

"Патулина и пестицидов не выявлено (товары исследованы на содержание 392 пестицидов), - заверяют исследователи. - По органолептике 12 из 20 товаров дотягиваются до опережающих требований стандарта Роскачества. К прочим товарам у экспертов возникли замечания по внешнему виду, цвету, вкусу, запаху либо консистенции (маловыраженный вкус, слишком крупные фрагменты семян и кожицы, отсутствие зернистости)".