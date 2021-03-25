Россия и Южная Корея намерены создать инвестфонд объемом в 1 млрд долларов

Москва и Сеул обсуждают вопрос создания совместного инвестиционного фонда объемом до 1 миллиарда долларов. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим южнокорейским коллегой Чон Ый Ёном.

"Осуществляются или готовятся к реализации масштабные проекты по инвестиционному сотрудничеству на Дальнем Востоке и в арктической зоне РФ. Ведутся переговоры о создании российско-корейского инвестиционного фонда объемом до 1 миллиарда долларов", - цитирует Лаврова РИА Новости.

Как уточнил глава российского МИД, этот вопрос, наряду с другими темами двустороннего взаимодействия, станет предметом обсуждения предстоящего в этом году заседания российско-корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Мероприятие должно состояться до конца текущего года.