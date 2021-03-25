Россия с 1 апреля возобновит регулярное авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Рейсы будут выполняться на взаимной основе. В Венесуэлу (Москва - Каракас) самолеты станут летать два раза в неделю, а в Сирию (Москва - Дамаск), Таджикистан (Москва - Душанбе), Узбекистан (Москва - Ташкент), Шри-Ланку (Москва - Коломбо) - по одному разу в неделю.

Больше всего рейсов будет в Германию. Из Москвы во Франкфурт-на-Майне самолеты станут летать пять раз в неделю, а из Санкт-Петербурга - три раза в неделю. Кроме того, из Москвы в Берлин будет выполняться по пять рейсов в неделю, а из Санкт-Петербурга в Берлин - по три рейса в неделю. Кроме того, с 1 апреля увеличится число регулярных рейсов с Кубой, Беларусью, Арменией, Азербайджаном, Египтом и ОАЭ.

Таким образом, с 1 апреля из России будут летать регулярные рейсы в общей сложности в 30 стран мира. Из этого перечня туристскими являются только около десятка стран, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. В этом списке и Шри-Ланка. Прямые рейсы в страну уже анонсировал "Аэрофлот".

Турпоток в это островное государство до пандемии в 2019 году был не очень большой - около 90 тысяч человек. Но сейчас востребована будет любая страна, доступная для туристов, говорит Горин. Накануне власти государства как раз объявили, что принимать туристов будут без карантина, если они привиты от коронавируса. При этом, какой именно вакциной привит турист, не уточнили. В аэропорту потребуется предоставить инспектору оригинал свидетельства о вакцинации на английском языке либо заверенную копию перевода. При этом даже привитым туристам придется сдать ПЦР-тест за свой счет и провести сутки в обсерваторе, пока не будут готовы результаты. После этого можно ехать в свой отель или арендованное жилье. Но на месте отдыха нужно немедленно сообщить о прибытии местному медработнику по телефону или электронной почте и сдавать ПЦР-тесты. Тем не менее свобода передвижения очень важна. В Шри-Ланке есть и красивые пляжи, и горы с огромными водопадами, и национальные парки, где гуляют слоны. А вот непривитым гостям придется сдавать ПЦР-тесты и две недели провести только в специальных сертифицированных отелях.

Туроператоры готовы предложить туры в Шри-Ланку по цене от 134 тысяч рублей на человека

Туроператоры TezTour уже готовы предложить туры в Шри-Ланку. Стоимость недельного отдыха в апреле с проживанием в отеле "три звезды" с завтраками - от 134 тысяч рублей на человека, а в мае - от 84,7 тысячи рублей на человека при двухместном размещении, рассказали "РГ" в компании.

А вот в Германию туристам въезд пока закрыт, туристические визы не выдаются, поясняет Горин. Въехать в страну могут только граждане Евросоюза, лица, имеющие вид на жительство, пассажиры по рабочей визе или в экстренных случаях. При этом потребуется пройти 10-дневный карантин.