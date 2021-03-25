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Одни из первых проложили дорогу в Сингапур ярославские айтишники. Активно запускают IT-сервисы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и другие российские компании, чьи приложения охотно скачивают пользователи по всему миру.

Ярославская область и Российско-Сингапурский деловой совет в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" заключили соглашение о сотрудничестве в 2020 году. И сегодня на электронной информационно-сервисной платформе RStrade, продвигающей высокотехнологичные продукты на рынках стран ЕАЭС и региона Юго-Восточной Азии, зарегистрировались уже 72 ярославские компании.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Первый контракт с клиентами из Сингапура бизнесмены (IT-компания "А-Реал Консалтинг) заключили в конце прошлого года. "Наша разработка Интернет Контроль Сервер не только защищает периметр корпоративной сети от внешних угроз, но и является инструментом универсального мониторинга и ограничения активности сотрудников в интернете", - рассказал директор компании Игорь Сухарев.

Программа существует больше 17 лет, за это время переросла в многофункциональное UTM-решение, занявшее свое место на российском рынке. "Дальнейшее развитие мы видели уже в переходе на международные площадки, - объяснил Сухарев. - Сейчас работаем с партнерами из делового совета над пилотным проектом по внедрению нашего программного решения в компании стран АСЕАН". У предприятия уже есть партнеры в Арабских Эмиратах, Тайване, Ливане, Нигерии, проявили интерес представители Индии.

Благодаря нацпроекту значительно увеличил объемы поставок за рубеж и холдинг НАГ (штаб-квартира - в Екатеринбурге). Это крупный разработчик и производитель оборудования для операторов связи, промышленности, ретейла, организатор форумов и семинаров. "Таким компаниям, как наша, господдержка нужна прежде всего в виде экспертных консультаций. Как застраховать экспортную сделку, чтобы снизить риски и не нарушить правила валютного контроля", - отмечает руководитель управления развития бизнеса НАГ Антон Барышев.

Товары IT-компаний сегодня отгружают во все страны СНГ, в Эстонию, Гватемалу и Сингапур

Компания участвовала в бизнес-миссиях в Армению и Азербайджан, организованных Министерством международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. Это серьезно помогло в налаживании деловых контактов.

Высокотехнологичные товары сегодня отгружают почти во все страны СНГ, где реализуются программы ликвидации цифрового неравенства, а также в Эстонию и Гватемалу. На очереди - Кипр, присматриваются к Намибии и ЮАР.

В прошлом году компании стала лауреатом всероссийского конкурса "Экспортер года" . "Наша задача не просто продать, а найти решение, которое поможет партнеру развивать его бизнес. Мы делимся опытом и готовы учиться. Неслучайно слоган компании: "Следуй за экспертом", - подчеркивает представитель компании.

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