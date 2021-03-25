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25.03.2021 19:10
Рубрика: Спорт

Российский фигурист Коляда стал четвертым в короткой программе на ЧМ

Текст: Анна Козина
Трехкратный чемпион России Михаил Коляда занимает четвертое место после короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

За свой прокат Коляда получил 93,52 балла. Лучший результат показал двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю - 106,98 очка. Второе место занимает его соотечественник Юма Кагияма (100,96).

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Михаил Коляда спас каскад в короткой программе на ЧМ

Двукратный чемпион мира американец Нэтан Чен из-за падения с четверного прыжка получил не самые высокие баллы - 98,85 очка, но их хватило для того, чтобы замкнуть тройку лучших.

Еще один российский фигурист и дебютант чемпионата мира Евгений Семененко безошибочно исполнил короткую программу с двумя "квадами", заработал 86,86 очка и расположился на десятой позиции.

Произвольную программу фигуристы представят в субботу.

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