Эксперты указали на рост наркозависимых среди пожилых людей

Потребление наркотиков пожилыми людьми приобрело глобальный масштаб. Об этом предупреждает Международный комитет по контролю над наркотиками.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на доклад комитета по итогам прошлого года, проблема носит характер эпидемии. Например, за последние десять лет распространенность потребления различных наркотиков пожилыми жителями в США выросла в три раза.

Это обезболивающие и седативные препараты, транквилизаторы и бензодиазепины, причем, в этой возрастной группе ими злоупотребляют значительно чаще, чем среди населения страны в целом. А с 2012 по 2019 год распространенность потребления каннабиса среди тех, кому 65 и старше, выросла с 1,2 до 5,1 процента.

По мнению авторов документа, употребление психотропных и наркотических средств пожилыми людьми нужно признать глобальной проблемой здравоохранения, так как с ней связано преждевременное развитие хронических болезней, в том числе расстройства психики, депрессивные и тревожные расстройства, а также рост смертности.

Специалисты Международного комитета по контролю за наркотиками считают, что для успешной борьбы с возникшей проблемой необходимо активизировать исследовательскую деятельность и сбор данных, бороться со стигматизацией и оказывать соответствующую медицинскую и социальную помощь.