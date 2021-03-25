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25.03.2021 23:40
Рубрика: Общество

Эксперты указали на рост наркозависимых среди пожилых людей

Текст: Алена Ларина
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Потребление наркотиков пожилыми людьми приобрело глобальный масштаб. Об этом предупреждает Международный комитет по контролю над наркотиками.

Фото: iStock
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Как сообщает ТАСС, ссылаясь на доклад комитета по итогам прошлого года, проблема носит характер эпидемии. Например, за последние десять лет распространенность потребления различных наркотиков пожилыми жителями в США выросла в три раза.

Это обезболивающие и седативные препараты, транквилизаторы и бензодиазепины, причем, в этой возрастной группе ими злоупотребляют значительно чаще, чем среди населения страны в целом. А с 2012 по 2019 год распространенность потребления каннабиса среди тех, кому 65 и старше, выросла с 1,2 до 5,1 процента.

По мнению авторов документа, употребление психотропных и наркотических средств пожилыми людьми нужно признать глобальной проблемой здравоохранения, так как с ней связано преждевременное развитие хронических болезней, в том числе расстройства психики, депрессивные и тревожные расстройства, а также рост смертности.

Специалисты Международного комитета по контролю за наркотиками считают, что для успешной борьбы с возникшей проблемой необходимо активизировать исследовательскую деятельность и сбор данных, бороться со стигматизацией и оказывать соответствующую медицинскую и социальную помощь.

Общество Наука

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