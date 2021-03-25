Ространснадзор будет непрерывно мониторить соблюдение обязательных требований

Ространснадзор от разовых проверок перейдет к непрерывному мониторингу соблюдения обязательных требований на транспорте, а особое внимание уделит авиации.

С 2013 года с отечественными воздушными судами произошло около 800 инцидентов, а в материалах расследований никаких претензий к производителям высказано не было. "Если происходят системные отказы, необходимо обращать на это внимание и производителей, чтобы принимать меры по предотвращению", - сказал замминистра транспорта Игорь Чалик на коллегии Ространснадзора.

Снизить число отказов систем самолетов российского производства должны производители авиатехники, но на "узкие места" им может указать Ространснадзор. Особое внимание контролерам стоит уделить авиации общего назначения. Это легкие самолеты, которые, например, опрыскивают поля, ведут поисковые работы или просто катают туристов.

Управляют такими самолетами часто лица, не имеющие на это прав, да и сами машины летают по подложным документам. Нужно сделать штрафы соразмерными совершаемым нарушениям, отметил Чалик и поручил проработать этот вопрос Ространснадзору.