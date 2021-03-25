Сборная России одержала победу в первом матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Команда Станислава Черчесова обыграла на выезде Мальту со счетом 3:1.

Этой встречи ждали с особым нетерпением. Не только потому, что она стала дебютной в квалификации, но еще и из-за последнего поединка россиян перед выездом на Мальту. В памяти еще свежи воспоминания от поражения в Белграде от Сербии со счетом 0:5, из-за которого футболисты Черчесова упустили возможность подняться на дивизион выше в Лиге наций.

Надо отметить, что, несмотря на победу, игра российской сборной против мальтийцев не впечатлила. Голы Артема Дзюбы и Марио Фернандеса позволили нашей команде уйти на перерыв с комфортным преимуществом, однако во второй половине хозяева вернули интригу. Отквитав один мяч, Мальта активизировались и едва не сотворила сенсацию. И все же последнее слово в этой встрече осталось за Россией: на 89-й минуте отличился Александр Соболев.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Станислав Черчесов не скрывал: он остался не слишком доволен тем, как команда проявила себя после перерыва.

Станислав Саламович, что скажете по игре?

Станислав Черчесов: Взяли три очка, как и планировали. Первый тайм понравился больше не потому, что забили два мяча, а потому, что действовали организованнее. Второй тайм начали не так, поэтому пропустили. Потом взяли игру под контроль, забили третий гол и довели до победы. Понятно, были шероховатости, мы долго не играли вместе. Те же Головин, Миранчук, Кудряшов только подъехали, они не были у нас на сборе, на тактических тренировках, поэтому определенные проблемы в организации игры у нас были. Но самое главное - победа. Россия на первом месте в группе, теперь готовимся к Словении.

В следующем матче отбора на чемпионат мира-2022 Россия встретится в субботу со Словенией, которая в первом туре неожиданно победила хорватов

Удивил ли вас чем-то соперник? Показалось, что в начале второго тайма Мальта нас даже немного переигрывала.

Станислав Черчесов: Вчера на пресс-конференции я сказал, что мы изучаем наших соперников. У болельщиков мало информации, они знают только, что это Мальта, какое место она занимает в рейтинге, но не знают, кто у них в команде и как они играют. У них новый тренер итальянец, который привнес определенные изменения.

Как оцените игру Головина? Когда вышел Алексей Миранчук, Александр стал играть чуть глубже, а Миранчук расположился на позиции "десятки". Насколько долгосрочной может быть такая расстановка?

Станислав Черчесов: Мы же говорили, что сегодня планировали немного по-другому. Хотели дать Саше поменьше времени, минут 70. Но игра складывалась не так, как хотелось во втором тайме, поэтому планы поменялись. Леша вышел на позицию, на которой мы его и планировали. Саша и Алексей играли с чистого листа, поэтому не так все просто, как кажется со стороны. Партнеров надо понимать, а я не помню вообще, когда Головин до нынешнего момента в последний раз вызывался в сборную. Соответственно, есть определенные нюансы перед каждым матчем, которые мы стараемся решать.

Как прокомментируете неожиданные результаты в нашей группе?

Станислав Черчесов: Когда состоялась жеребьевка, мы сказали: группа у нас достаточно ровная. Это только со стороны кажется, что что-то легко и просто. Вот мы Мальту победили, убежден, что у многих команд тут будут проблемы. С каждой командой надо максимально правильно готовиться, чтобы добиваться именно в данный день результата. Сегодня есть победа со своими плюсами и минусами. Понятно, игра до конца не удалась и не до конца понравилась, но есть три очка.

Остается верить, что в субботу против Словении сборная соберется и проявит себя лучше, чем на Мальте. Тем более и соперник будет куда более грозный: в первом матче словенцы взяли и обыграли дома финалистов чемпионата мира-2018 хорватов со счетом 1:0. И это несмотря на наличие в составе "шашечных" таких звезд, как Лука Модрич, Никола Влашич и Деян Ловрен. Еще в одной встрече группы "H" словаки неожиданно потеряли очки на выезде против Кипра (0:0).

Потеряли очки на старте отборочного турнира действующие чемпионы мира французы: команда Дидье Дешама упустила домашнюю победу над украинцами (1:1). Во втором матче группы "D" соперник россиян по первенству Европы Финляндия принимала Боснию. Поединок получился боевым и закончился ничьей - 2:2.

В остальных встречах дня были зафиксированы следующие результаты: Португалия - Азербайджан - 1:0, Турция - Нидерланды - 4:2, Сербия - Ирландия - 3:2, Эстония - Чехия - 2:6, Бельгия - Уэльс - 3:1, Гибралтар - Норвегия - 0:3, Латвия - Черногория - 1:2.

Накануне состоялось еще несколько встреч, результаты которых стали известны после подписания номера "РГ" в печать. Речь идет о следующих матчах: Израиль - Дания, Болгария - Швейцария, Германия - Исландия, Англия - Сан-Марино, Румыния - Северная Македония, Лихтенштейн - Армения, Венгрия - Польша, Испания - Греция, Италия - Северная Ирландия, Швеция - Грузия, Шотландия - Австрия, Андорра - Албания, Молдавия - Фарерские острова.