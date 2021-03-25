Счетная палата оценила доступность сельской ипотеки

За последние три года жить на селе не стало проще. Газ проводят, но на его подключение к дому сельским жителям приходится тратить целую зарплату, а то и больше. Взять сельскую ипотеку под 3% можно, но и на таких льготных условиях не все ее могут себе позволить.

К таким выводам пришла Счетная палата (СП) по результатам проверки госпрограммы комплексного развития сельских территорий (КРСТ) за 2020 год.

Так, сельская ипотека оказалась недоступной для жителей села четырнадцати регионов из-за их низкой платежеспособности и высокой долговой нагрузки. Около половины ипотечных кредитов предоставили городским жителям, которые в сельской местности постоянно не проживают. Только 4% всех выданных кредитов пришлось на аграриев, 12% - на работников социальной сферы.

Кроме того, с 2020 года соцвыплаты на улучшение жилищных условий перестали выдавать селянам, которые не работают в АПК или социальной сфере. В результате около 40% сельских жителей, которые стояли в очереди на улучшение жилищных условий, лишились такого права, утверждают в СП.

Преимущество госпрограммы КРСТ над предшествующими как раз и заключается в том, что она способствует не только улучшению уровня жизни сельских жителей, но и созданию таких условий жизни, которые бы привлекли во внегородские поселения новых жителей, считает директор по аграрной политике НИУ ВШЭ Евгения Серова. По ее словам, пандемия 2020 года продемонстрировала возможности удаленной работы, удаленного получения социальных и государственных услуг и показала негативные стороны скученного проживания в условиях крупных мегаполисов. Это создало стимулы для перемещения части населения из городов.

"Одновременно мировым трендом становится постепенное исчезновения института постоянного места проживания: люди живут часть года в одном месте, другую часть года - в другом. В этой связи нецелесообразно требовать сельской "прописки" для получателей, например, ипотечных субсидий. Нужно понимать, что ускоренное строительство жилья даже для не коренных сельчан будет содействовать прогрессу сельской местности, так как повлечет за собой вложения в инфраструктуру", - говорит эксперт.

"Особое внимание было уделено решению жилищных проблем и улучшению инженерной инфраструктуры не только для уже проживающих на сельских территориях, но и для тех горожан, которые приняли решение переехать", - отвечает на выводы СП замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

Она напоминает, что госпрограмма действует только с начала прошлого года. И за этот год реализованы тысячи проектов по всей стране - от обустройства уличного освещения и строительства дорог до создания с нуля крупных спортивных и культурных комплексов.

В "сельскую ипотеку", возможно, нужно внести коррективы, говорил на днях глава минстроя Ирек Файзуллин. Пока она стимулирует жилищное строительство в основном на окраинах крупных городов, а не в "глубинке", считает он.

Корректировки программе нужны, признает Оксана Лут. Затягиваются сроки сдачи объектов, не всегда регионы выполняют свои обязанности в полной мере. Однако чаще всего проблемы касаются тех проектов, которые начали реализовывать еще до принятия КРСТ. Часть из вопросов Минсельхоз уже решил. Так, внедрен контроль за строительными работами от подготовительного этапа до ввода в эксплуатацию, в том числе и с помощью веб-камер, установленных на стройплощадках.

По данным Минсельхоза, в прошлом году взять льготные кредиты по программе сельской ипотеки смогли 45 тысяч семей на сумму 87,3 млрд рублей. С начала 2021 года к марту выдано еще 11,7 тысячи кредитов на 21,5 млрд рублей. "Это беспрецедентные темпы обновления жилого фонда на селе в современной истории России", - подчеркивают в Минсельхозе. Госпрограмма затронула территории, на которых проживает более 6 млн человек - это почти 16% всего сельского населения. В 2021 году на развитие сельских территорий планируется потратить свыше 34,5 млрд рублей. Всего с 2020 по 2025 год общий объем финансирования составляет около 1,5 трлн рублей.