Сейшелы начали принимать туристов

Иностранные туристы смогут начать посещать Республику Сейшельские острова уже с сегодняшнего дня. Об этом сообщает Сейшельское агентство новостей со ссылкой на министра туризма Сильвестра Радегонде. Границы островов пока что останутся закрытыми для жителей ЮАР из-за сложной ситуации с COVID-19 в этой стране.

Президент республики Вавел Рамкалаван заявил, что страна готова вновь "открыться миру" и заявил об успешной кампании вакцинации граждан. "Сейшельские Острова занимают первое место в мире по количеству прививок. У нас более 63 000 человек (население республики - 97 тысяч человек - прим. "РГ"), которые уже приняли свою первую дозу вакцины. Поэтому уже со следующей недели мы примем более 28 рейсов с туристами", - заявил Рамкалаван накануне открытия границ.

Сообщается, что из-за пандемии COVID-19 число туристов на островах снизилось на 90%, что привело к снижению доходов. Министр туризма Сильвестр Радегонде заявил, что дальнейшее бездействие "означало бы совершить экономическое самоубийство".

"Вот почему правительство приняло решение ввести новую политику, облегчающую прибытие посетителей на Сейшельские острова, которая вступит в силу 25 марта. Это риск, на который мы должны пойти, но рассчитанный, смелый и, прежде всего, необходимый. Решение было принято не изолированно, а после консультаций со всеми заинтересованными сторонами в отрасли", - сказал Радегонде.

Для прибывающих на Сейшелы туристов отметили обязательный карантин, а также необходимость предоставлять сертификат о вакцинации. При этом осталось обязательным наличие отрицательного теста на COVID-19.