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25.03.2021 12:42
Рубрика: В мире

Сербия будет производить российскую вакцину от коронавируса

Текст: Елена Манукиян
Сербия станет первым государством в Южной Европе, которое будет производить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" и экспортировать препарат в другие европейские страны. Соглашение об этом в четверг, 25 марта, заключили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Институт вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" в Белграде, говорится в пресс-релизе РФПИ.

Институт "Торлак" специализируется на производстве вакцин в Сербии, в том числе в рамках программы обязательной вакцинации. Отмечается, что запуск производства запланирован в апреле, то есть - до мая его хотят запустить.

Фото: РФПИ
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Первую партию "Спутник V" Россия поставила в Белград 30 декабря 2020 года, а 6 января 2021 года в Сербии было объявлено о начале вакцинации.

Сегодня российская вакцина от коронавируса зарегистрирована в 56 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек. Эффективность Sputnik V составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных, в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире.

В мире Европа Сербия Экономика Отрасли Фарминдустрия Госфонды и контрольные органы Российский фонд прямых инвестиций Вакцинация от коронавируса

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