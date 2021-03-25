Новости

AstraZeneca работает над вакциной против COVID-19 в форме спрея в нос 17:59
Рогозин опубликовал снимок заблокированного Суэцкого канала из космоса 17:53
Сергей Шойгу обсудил по телефону с турецким коллегой ситуацию в Сирии 17:49
Реставрацию Северо-Кавказской филармонии начнут в 2022 году 17:34
Депутаты обсудили создание союзного полиса ОСАГО 17:31
Михаил Коляда спас каскад в короткой программе на ЧМ 17:27
Путин назвал три плюса мультика "Маша и Медведь" 17:20
Вычет по НДФЛ предложили давать на лечение детей любого возраста 17:13
В Германии в одной из земель ослабят локдаун 17:11
Прокуратура передала в суд дело об убийстве столичного пианиста 17:06
Путин поручил проработать вопрос поддержки фонда российских библиотек 16:59
В автобусах и трамваях столицы заработал бесплатный Wi-Fi 16:36
СМИ: Американца, захватившего самолет в Мавритании, задержали 16:16
Ученые обнаружили у дальневосточных мидий заразную форму рака 16:13
Путин примет участие в заседании платформы "Россия - страна возможностей" 15:51
Тима Белорусских признал вину в употреблении и хранении наркотиков 15:41
В Карелии более 370 спортсменов проплывут по Онежскому озеру 15:39
На ярмарке non/fiction представят учебники под редакцией Мединского 15:36
Путин проведет в пятницу заседание Совбеза РФ 15:30
Власти Дагестана помогут жительнице региона вернуть детей 15:29
В Петербурге преподавателям разрешили осматривать комнаты студентов 15:27
Неизвестный захватил самолет в Мавритании 15:20
Фигурант громкого уголовного дела Борис Мазо возвращается в Москву 15:19
Собянин: Пожилые люди в Москве стали чаще заражаться COVID-19 15:17
Минцифры обновило систему реестра российского ПО 15:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Банк России запустит сбор монет у населения
Банк России запустит сбор монет у населения
1600 лет назад на Земле появился город, которому по сей день нет подобных
1600 лет назад на Земле появился город, которому по сей день нет подобных
25.03.2021 17:49
Рубрика: Власть

Сергей Шойгу обсудил по телефону с турецким коллегой ситуацию в Сирии

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ проинформировало, что в четверг, 25 марта, по инициативе турецкой стороны глава военного ведомства России генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.

Фото: Минбороны РФ
Шойгу отметил надежное прикрытие Дальнего Востока средствами ПВО

Сообщается, что министры предметно обсудили обстановку в Сирии. При этом особое внимание было уделено взаимодействию двух стран в рамках совместной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий.

Сергей Шойгу и Хулуси Акар также за тронули другие темы, представляющие взаимный интерес, сообщили в Минобороны РФ.

Более подробно об этих переговорах рассказал журналистам в парламенте Турции министр обороны этой страны. По его словам, диалог с Сергеем Шойгу прошел в конструктивном русле. "Мы сошлись во мнении о необходимости принятия совместных мер по предотвращению нарушений договоренностей", - сказал Хулуси Акар.

Он отметил необходимость скорейшего возвращения к букве договоренностей. "Стороны должны выполнять обязательства по Сирии, обеспечить стабильность и открыть путь для мира", - подчеркнул турецкий министр.

Он также напомнил, что переговоры по ситуации в Сирии ведутся на уровне оборонных ведомств и МИД. "Наша цель - долгосрочный режим прекращения огня и мир в Сирии. Турция готова приложить усилия в этом направлении на всех уровнях", - подчеркнул Акар. Он добавил, что российская сторона также примет меры по ситуации в Сирии.

Власть Безопасность Армия В мире Ближний Восток Турция Правительство Минобороны Ситуация в Сирии

Главное сегодня

Путин: Проблем в истории России достаточно, но нельзя забывать о подвиге народа
Песков объяснил ситуацию с курсом рубля
СМИ: Американца, захватившего самолет в Мавритании, задержали
В ЦИК создадут рабочую группу по блокировке незаконной агитации
ФСБ задержала напавшего на 6-ю роту псковских десантников боевика
Косачев: Чиновники Евросоюза загнали отношения с Россией в тупик
Верховный суд разъяснил, как правильно выплачивать общий кредит после развода