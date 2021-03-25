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25.03.2021 15:30
Рубрика: Власть

Шойгу отметил надежное прикрытие Дальнего Востока средствами ПВО

Текст: Юрий Гаврилов
В условиях сохранения потенциальных очагов напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в прошедшем году в Восточном военном округе успешно решали все поставленные задачи. Такую оценку боеготовности ВВО в четверг, 25 марта на коллегии Минобороны РФ дал глава ведомства Сергей Шойгу.
Фото: Минбороны РФ Фото: Минбороны РФ
Фото: Минбороны РФ

В качестве примера он сослался на ситуацию в Арктической зоне России и на Северном морском пути. Министр напомнил, что их для контроля и безопасности в прошлом году военные впервые отработали вопросы оперативного развертывания группировки сил Тихоокеанского флота на Чукотском операционном направлении.

"Дальнейшее развитие получила система противовоздушной обороны округа, - напомнил Шойгу. - С 1 декабря 2020 года на островах Курильской гряды заступили на боевое дежурство зенитные ракетные подразделения на современных комплексах С-300В4. На острове Сахалин - на системах С-400. На Чукотке - высотные истребители-перехватчики МиГ- 31БМ. В целом это обеспечило надежное прикрытие наших дальневосточных рубежей - от Чукотского до Японского морей".

Министр также сообщил, что в рамках Госпрограммы вооружения продолжается переоснащение войск округа. В прошлом году они получили более 900 единиц современной и модернизированной техники, в том числе самолеты Су-35С, МиГ-31БМ, зенитные ракетные системы С-400, бронетранспортеры БТР-82АМ, радиолокационные станции, инженерную технику и средства связи.

Шойгу также отметил активное внедрение в Восточном военном округе опыта современных вооруженных конфликтов, передовых методик организации и проведения занятий, тренировок и учений. Все это, по оценке министра, позволило в прошлом году существенно повысить в ВВО результативность оперативной и боевой подготовки.

Шойгу также напомнил, что танковые экипажи этого округа пятый год подряд становятся победителями Армейских международных игр. А военнослужащие ВВО не только занимаются боевой учебой, но и участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Более того, после того как на Приморье обрушился мощный циклон, 17 сводных отрядов из более чем пятисот военнослужащих с помощью 86 единиц техники расчистили территорию от упавших деревьев и строительных конструкций, а также разобрали от завалов 165 километров дорог. Во Владивостоке и городе Артеме военные развернули 18 полевых кухонь, приготовили и выдали местному населению свыше 32 тысяч порций горячего питания.

Шойгу перечислил задачи, на которых в текущем году сосредоточит основные усилия командование ВВО. Это - совершенствование системы мобилизационного развертывания, строительство и обустройство объектов военной инфраструктуры, обеспечение войск современным вооружением и повышение эффективности их подготовки.

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