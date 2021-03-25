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25.03.2021 13:15
Рубрика: Власть

Шойгу: В ВДВ доля современного вооружения достигла почти 72 процентов

Текст: Иван Петров
В Воздушно-десантных войсках доля современного вооружения и военной техники достигла почти 72 процентов. О росте этого показателя в четверг на коллегии военного ведомства сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Примечательно, что другой важный показатель - укомплектованность военнослужащими по контракту - в ВДВ составил также 72 процента (от общей численности войск).

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По словам Сергея Шойгу, Воздушно-десантные войска вышли на "новый качественный уровень оперативного реагирования на угрозы военной безопасности страны". "В рамках наращивания боевых возможностей войск в этом году планируется завершить развертывание третьего десантно-штурмового полка 76-й дивизии в Пскове. К концу года 56-я десантно-штурмовая бригада будет переформатирован в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии", - сообщил министр обороны.

Коснувшись поставок вооружения и военной техники, Шойгу рассказал, что в феврале в войска поступил десятый батальонный комплект модернизированных боевых машин десанта. До конца текущего года будут поставлены еще 2.

Уже завершены госиспытания защищенного автомобиля специального назначения "Тайфун-ВДВ".

Министр также рассказал о ходе боевой учебы в ВДВ. По его словам, с начала года совершено более 40 тысяч прыжков с парашютом, десантировано 44 единицы вооружения и военной техники. Всего в текущем году в ВДВ планируется провести свыше 2,5 тысяч мероприятий, направленных, в том числе, на качественную подготовку к стратегическому учению "Запад-2021". "В ходе этого учения впервые будет осуществлена выброска парашютно-десантного батальона на БМД-4М с применением современных средств десантирования. А также проведена апробация перспективных управляемых парашютных грузовых систем", - рассказал глава Минобороны России.

В целях же укрепления международного военного сотрудничества, по словам Сергея Шойгу, ВДВ совместно с армиями иностранных государств примут участие в 55 мероприятиях в России и за её пределами (включая 7 учений).

"Хочу отметить, что деятельность ВДВ направлена не только на повышение боевого потенциала, но и на совершенствование системы управления, развитие объектов инфраструктуры, в частности, в Республике Крым, Псковской и Омской областях", - заключил министр обороны России.

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