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25.03.2021 21:42
Рубрика: Спорт

Идут по накатанной

СКА выиграл три матча подряд у "Динамо". И сейчас - в шаге от полуфинала
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 64(8415)
В пятницу питерский СКА может стать второй командой, вслед за казанским "Ак Барсом" пробившейся в полуфинал Кубка Гагарина. Для этого армейцам нужно на своем льду обыграть московское "Динамо". На данный момент счет в серии 3:1 в пользу питерской команды.
В серии с "Динамо" СКА прибавляет с каждым матчем. Фото: Михаил Синицын/РГ В серии с "Динамо" СКА прибавляет с каждым матчем. Фото: Михаил Синицын/РГ
В серии с "Динамо" СКА прибавляет с каждым матчем. Фото: Михаил Синицын/РГ

В противостоянии с "бело-голубыми" СКА двигается поступательно. После поражения в первом матче - три победы подряд, две последних - в Москве. Причем чем дальше, тем увереннее выглядит команда Валерия Брагина. Четвертый матч, который питерцы выиграли со счетом 3:1, тому подтверждение. У армейцев отличились Владимир Ткачев, Йоонас Кемппайнен и Артем Швец-Роговой. Тот самый, который в самом начале игры жестко подрался с задиравшим его динамовцем Даниилом Тарасовым. Форвард СКА Василий Подколзин сказал потом, что драка стала "ключевым моментом". "Динамо" ответило лишь в концовке голом Ивана Игумнова.

Фото: Егор Алеев / ТАСС
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Две шайбы из трех "бело-голубые" пропустили в меньшинстве. Наставник москвичей Владимир Крикунов потом жаловался на нехватку дисциплины: "Начали хорошо, играли в атаке, но во втором периоде нахватали удалений и поломали себе игру. Отыграться не смогли. Голову потеряли. Говорили, что нельзя хулиганить. Нельзя одно за одним хватать вот так". Но проблема "Динамо", конечно, не только в этом. В этой серии пока молчит главное оружие москвичей - капитан команды Вадим Шипачев. Два очка в четырех матчах - совсем не то, чего ждали от лучшего бомбардира регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. И в сегодняшнем матче очень многое будет зависеть от Вадима. Во всяком случае, сам Шипачев полон решимости: "Надо выиграть в Питере и перевезти серию сюда. Настроение такое в раздевалке". Другое дело, что осуществить это будет не так просто. Похоже, СКА действительно нашел себя в серии, о чем говорит появившаяся стабильность в составе, который Валерий Брагин впервые не стал менять после предыдущего матча. Ну и психологическое преимущество будет на стороне армейцев. А вот в серии магнитогорского "Металлурга" и омского "Авангарда", которая проходит параллельно, ничего не ясно. После четырех матчей счет там ничейный - 2:2. Тем удивительнее всплеск "Магнитки" в четвертой встрече, которую она выиграла со счетом 7:1.

- Сегодня многое удавалось, здорово сыграли. Серия начинается с нуля и продолжается до двух побед, - подытожил наставник "Металлурга" Илья Воробьев.

А его визави Боб Хартли признал, что "Авангард" под его началом провел "возможно, один из худших матчей в сезоне". Отметим, что накануне в Москве прошел пятый матч в серии ЦСКА - "Локомотив". Его результат стал известен уже поздно вечером. После четырех игр счет в противостоянии был 2:2.

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