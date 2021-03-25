СМИ: В мире может возникнуть дефицит туалетной бумаги

В мире может возникнуть дефицит туалетной бумаги в результате перебоев с доставкой сырья для ее производства из Южной Америки, сообщает Bloomberg.

В агентстве считают, что на фоне возобновления карантинных ограничений в некоторых странах потребители начнут запасаться туалетной бумагой впрок, что приведет к повышенному спросу на нее, который не смогут удовлетворить поставщики.

Уже сейчас в мире ощущается недостаток морских судов, обеспечивающих контейнерные перевозки, и возможно расширение проблемы на грузы в мягкой упаковке, бочках и коробках. Именно так экспортируется древесный полуфабрикат для изготовления туалетной бумаги.

О проблемах с поставками агентству также рассказал глава бразильской компании Suzano, одного их мировых лидеров в производстве данного сырья. По его словам, конкуренция между экспортерами за суда для перевозки растет, и в скором времени могут возникнуть перебои с поставками древесного полуфабриката для туалетной бумаги во всем мире.