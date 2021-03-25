Совкомбанк объявил о покупке доли в "Восточном"

Совкомбанк объявил о подписании с фондами Baring Vostok, компанией "Финвижн" и Шерзодом Юсуповым соглашений о покупке принадлежащих им пакетов акций банка "Восточный".

Стороны ожидают, что сделка будет закрыта в течение нескольких недель после получения разрешений Центробанка и ФАС. Финансовые параметры сделки не разглашаются.

В пресс-службе Совкомбанка отметили, что компания намерена присоединить "Восточный" через 12-18 месяцев. По словам председателя правления Совкомбанка Дмитрия Гусева, сделка позволит расширить филиальную сеть банка.

По данным Центробанка, "Восточный" занимает 32 место в банковской системе страны по объему активов.