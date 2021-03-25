Создатели "Полицейского с Рублевки" снимут новогоднюю комедию

30 декабря, в канун Нового года, в российский прокат планируют выпустить новую комедию продюсера и сценариста Ильи Куликова "Снегурочка против всех". Илья Куликов известен, как создатель комедийной франшизы "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел", заработавшей около 3 млрд рублей в российском прокате. В фильме звездный актерский состав: Павел Воля, Надежда Сысоева, Виталий Хаев, Настасья Самбурская, Оскар Кучера, Мария Пирогова и Павел Ворожцов.

Согласно релизу, присланному в "РГ", главный герой фильма - 45-летний бизнесмен Евгений Васин, которого играет юморист Павел Воля. Основные качества его героя - гениальный ум, благодаря которому Евгений разбогател, и отвратительный характер, превращающий жизнь родных и подчиненных бизнесмена в ад. В новогоднюю ночь Васин сбивает на автомобиле Деда Мороза, и вместо того, чтобы оказать помощь, крадет елку и уезжает. Наказание неминуемо. Дед Мороз переселяет душу Евгения в тело своей Снегурочки. Теперь в образе дедушкиной помощницы Васину придется разносить подарки всем тем, кого он обидел, унизил или оскорбил…

Съемки "Снегурочки..." стартовали в феврале и завершатся в начале апреля. Фильм - режиссерский дебют Полины Ануфриевой, ранее работавшей над "Полицейским с Рублевки" в качестве второго режиссера. Илья Куликов написал сценарий вместе с Олегом Смирновым, а также выступил продюсером картины совместно с Андреем Семеновым. Рейтинг проекта - 12+, кино - семейное. Работает над ним кинокомпания LEGIO FELIX, а дистрибьютор - "Каропрокат".

"Два Новых года подряд мы срывали миллиардную кассу вместе с новогодним "Полицейским с Рублевки". Прошлый год пропустили из-за пандемии, но теперь команда Legio Felix готова порадовать зрителей новым праздничным полным метром, - говорит Илья Куликов. - "Снегурочка против всех" - это одновременно и смешная комедия, к которым привыкли поклонники нашего творчества, и новогодняя притча в духе "Рождественской песни" Чарльза Диккенcа. Этот сюжет позволит посетителям кинотеатров и отдохнуть, и посмеяться, и подумать. При создании фильма мы вместе с Полиной и всей командой вдохновлялись как уже ставшими классическими новогодними семейными комедиями, так и развеселым духом наших собственных фильмов, которые стали большими хитами проката".