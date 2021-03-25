"СР" подготовит 120 тысяч наблюдателей за выборами в Госдуму

"Справедливая Россия - За правду" планирует подготовить 120 тысяч наблюдателей за выборами в Госдуму в рамках нового партийного проекта.

"Это первый такой масштабный - я не побоюсь этого слова - беспрецедентный предвыборный проект по подготовке наблюдателей. Дело в том, что в рамках этого проекта "Справедливый наблюдатель" мы планируем подготовить 120 тысяч наблюдателей. И мы это сделаем, такого наша партия не делала никогда", - приводит ТАСС слова лидера эсеров Сергея Миронова.

Кстати, ранее программу обучения наблюдателей за голосованием на выборах в сентябре представили в Общественной палате. Она была разработана ОП РФ совместно с ассоциацией "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) и экспертным сообществом.