"Тамбов" отстранил подозреваемых в игре на ставках футболистов

Футбольный клуб" Тамбов" отстранил от тренировок двух футболистов, которых РФС подозревает в участии в договорных матчах.

Речь идет о футболистах клуба Дмитрии Германе и Александре Еркине, которые на днях были вызваны в РФС для проведения проверки. Подозрение вызвали матчи против "Сочи" и "Краснодара", в которых клуб из Тамбова уступил с общим счетом 0:9.

Об отстранении обоих футболистов заявил спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.

"Да, мы отстранили двух футболистов до конца разбирательства. То есть до того, как будет точное понимание по поводу решения по ним", - сказал Худяков ТАСС.