Банк России предлагает подвести телефонных мошенников под статью 159.6 Уголовного кодекса "Мошенничество в сфере компьютерной информации". Наказание по этой статье - до 10 лет лишения свободы.

Еще в 2019 году рассматривалось введение отдельного состава преступления для сотрудников и организаторов мошеннических кол-центров, Банк России и ранее выступал за ужесточение ответственности в этой сфере. Поймать мошенников можно. Но любой следователь скажет: очень трудно предъявлять им обвинение по серьезным уголовным статьям с реальным сроком.

Необходимость все-таки что-то предпринять стала особенно очевидной с началом пандемии - за 2020 год Банк России направил на блокировку операторам 26,4 тысячи телефонных номеров (на 86% больше, чем в 2019 году), потери клиентов банков выросли в полтора раза и составили около 9 млрд рублей, и в основном это результат работы преступных кол-центров. По оценке Сбербанка, каждый десятый телефонный звонок в России - от мошенников.

Не только телефонное мошенничество, но и другие методы социальной инженерии могут квалифицироваться по разным статьям УК, это затрудняет доведение дела до судебного решения, отмечает Банк России и предлагает внести дополнения в УК для упрощения квалификации подобных преступлений. Об этом сообщило РИА Новости, информацию подтвердил "РГ" Банк России.

"Логика предложения вполне понятна: не плодить сущности, - отмечают в Group-IB. - Если деньги были похищены под влиянием телефонного звонка от злоумышленников - неважно, каким образом: обманутый клиент сам перевел деньги мошенникам, продиктовал им sms-код, перепривязал чужой телефонный номер к своему счету у банкомата или поставил программу удаленного доступа и лишился накоплений, - все это мошенничество, то есть обман, злоупотребление доверием. В любом случае, на наш взгляд, проблема квалификации, то есть определения статьи УК, по которой возбуждается уголовное дело - это меньшая проблема по сравнению, например, со сбором доказательной базы".

Каждый десятый телефонный звонок в России - от мошенников. Поймать их можно, но трудно предъявить обвинение по серьезным уголовным статьям

Статья 159.6 УК введена в 2012 году, когда телефонное мошенничество еще не стало национальным бедствием. Она описывает хищение чужого имущества или приобретение права на него "путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей". Самый массовый вариант телефонного мошенничества не предполагает каких-либо взломов: жертвы либо сами переводят деньги, либо сообщают преступникам коды и другую информацию, с помощью которой с карты списываются деньги.

Как именно может измениться формулировка этой статьи, пока неясно, в Банке России не ответили на этот вопрос. Диспозиция ст. 159 УК РФ сформировалась еще в советские времена, с учетом развития технического прогресса и "подкованности" злоумышленников и уголовное законодательство должно развиваться в части противодействия новым видам мошенничества, считает юрист Анна Юра.

Банки неоднократно высказывались в поддержку ужесточения наказания для телефонных мошенников. "Как бы бизнес и регуляторы ни старались, усиливая требования к своим системам безопасности, информируя людей о правилах безопасности, без адекватных изменений в УК и повышения раскрываемости подобных преступлений будет сложно поставить заслон кибермошенникам", - говорит директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.

По данным Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России, в большинстве случаев мошенники представляются сотрудниками службы безопасности финансовой организации, с конца 2020 года - часто также и сотрудниками правоохранительных органов. Бум телефонного мошенничества привел к тому, что списки клиентов банков с персональными данными стали, по оценке ЦБ, самым популярным товаром на криминальных ресурсах в течение последних полутора лет. Это не только утечки из банков, но и из интернет-магазинов. Именно обладая данными жертвы, мошенники с легкостью создают иллюзию звонка из банка или из государственного органа. Как правило, они переносят жертву в ситуацию быстрого выбора действий, чтобы "спасти" деньги, которые как раз пытаются похитить, не дают проанализировать ситуацию или перезвонить, описывает тактику злоумышленников ФинЦЕРТ. Клиент поддается на обман, сообщая контрольные слова, коды подтверждения и другие данные, позволяющие мошенникам вывести деньги со счетов.

Бум телефонного мошенничества привел к тому, что списки клиентов банков стали самым популярным товаром на криминальных ресурсах

Вот один из реальных случаев, который произошел только что. В столичное отделение полиции обратилась женщина, которой звонили разные люди, представлявшиеся сотрудниками ЦБ. Они объясняли, что на ее имя взят серьезный кредит, а для решения проблемы она должна перечислить деньги, которые ей тут же вернут. Потерпевшая набрала кредитов на 8 млн рублей, все деньги перевела на карты мошенников. Те, кстати, сразу объяснили, что обращаться в полицию бесполезно.