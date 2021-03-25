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25 марта 2021 г.

Указ губернатора Тульской области от 24 марта 2021 года № 30 "О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41"

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и' старше", Законом Тульской области от 2 февраля 1998 года № 75-ЗТО "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области", с учетом предложений Главного государственного санитарного врача по Тульской области от 24.03.2021, на основании статьи 33 Устава (Основного Закона) Тульской области постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 1.1 пункта 1 указа дополнить абзацем 3 следующего содержания:

"Действие указанных запретов не распространяется на массовые деловые мероприятия, проводимые исключительно с участием лиц, имеющих сертификат профилактических прививок, содержащий сведения о прохождении вакцинации против COVID-19.";

2) пункт 6 указа изложить в новой редакции:

"6. Установить, что:

осуществление деятельности по публичной демонстрации кинофильмов, проведению культурных и зрелищных мероприятий по показу спектаклей и представлений, в том числе цирковых, проведению концертов и выставок осуществляется при условии заполнения мест проведения указанных мероприятий не более 50 процентов от общей вместимости. При определении заполняемости лица, имеющие сертификат профилактических прививок, содержащий сведения о прохождении вакцинации против COVID-19, не учитываются;

проведение спортивных мероприятий осуществляется при условии заполнения мест проведения указанных мероприятий не более 50 процентов от общей вместимости. При определении заполняемости лица, имеющие сертификат профилактических прививок, содержащий сведения о прохождении вакцинации против COVID-19, не учитываются.".

3) пункт 13 указа изложить в новой редакции:

"13. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Тульской области:

с учетом характера работы обеспечить в соответствии с трудовым законодательством перевод на дистанционный режим работы работников в возрасте 65 лет и старше;

с учетом характера работы установить режим гибкого рабочего времени;

обеспечить охват вакцинацией для профилактики новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом COVID-19, работников организации на уровне 80%.";

4) дополнить указ пунктом 14 следующего содержания:

"14. Рекомендовать гражданам в возрасте 65 лет и старше без особой необходимости не покидать место жительства либо место пребывания, фактического нахождения, минимизировать число непосредственных контактов с иными лицами и посещение мест с массовым пребыванием людей.", соответственно изменив нумерацию пунктов.

2. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Тульской области А.Г.Дюмин



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