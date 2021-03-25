Имена победителей и призеров чемпионата мира в соревнованиях спортивных пар станут известны сегодня. Сразу три наши пары претендуют на медали, в том числе и "золото".

Короткую программу выиграли чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Причем они были единственными участниками, которые смогли преодолеть знаковую отметку в 80 баллов за прокат (80,16). Судьи поставили четвертые уровни сложности за все элементы и ни к чему не придрались.

Возможно, как и Елизавету Туктамышеву, Бойкову - Козловского взбодрила смена музыки к программе. Лиза устала от "Спартака" и классики, поэтому переключилась на современную и популярную Билли Айлиш. Результат - чистый прокат с тройным акселем, восхищенные отзывы и малая бронзовая медаль ЧМ. В этом сезоне Саша с Димой катались под сильную, но трагическую композицию из кинофильма "Звезда пленительного счастья". А к турниру в Стокгольме взяли воздушный вальс из японского мультфильма "Ходячий замок".

- Хотели получить заряд положительных эмоций. Вдохнуть новую жизнь в ту прекрасную программу, которая у нас уже была, - объяснил решение Дмитрий Козловский.

Идея сработала. Бойкова - Козловский стали первыми, опередив действующих чемпионов мира китайцев Суй Вэнцзин - Хань Цун, которые не обошлись без помарок (77,62). Тройку лучших замыкала еще одна российская пара Анастасия Мишина - Александр Галлямов, которая также тренируется у Москвиной и Минчука (75,79). Дебютанты ЧМ установили личный рекорд в оценках.

В сильнейшую разминку в произвольной программе под четвертым номером попали и Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым. Чемпионы Европы, призеры чемпионатов мира допустили ошибку на параллельном прыжке и получили за прокат 71,46 балла.

Признаемся честно, отрыв от лидеров довольно большой. Бороться даже просто за медали будет непросто. А Тарасова - Морозов вместе с тренером, двукратным олимпийским чемпионом Максимом Траньковым ехали в Стокгольм за "золотом". В этом сезоне они попали в точку с обеими программами ("Болеро" им поставила Марина Зуева. - "РГ") и смогли набрать форму, выиграв чемпионат России в декабре. Но, к сожалению, в самый неподходящий момент снова случился срыв - неудавшийся тройной тулуп у Жени, да еще и штраф за превышение времени. У пары есть "бронза" и два "серебра" мировых первенств. До "золота" снова не дотянуться. Хотя с упущенной олимпийской "бронзой" вряд ли что-то может сравниться.

Но заранее можно было и не угадать с пьедесталом. Китайцы - очень серьезные соперники. А лидерство Бойковой - Козловского нельзя назвать стопроцентным. После более чем уверенной и убедительной победы на ЧЕ-2020 в австрийском Граце они получили массу комплиментов, но в сложный коронавирусный сезон проигрывали и одногруппникам Мишиной - Галлямову на этапе Кубка России и опытным Тарасовой - Морозову на чемпионате страны. Но у них есть важное для любого спортсмена качество - плюс старт.

Кстати, появилась информация, что командный ЧМ, который состоится 15-18 апреля в японской Осаке, в отличие от нынешнего турнира в Стокгольме пройдет со зрителями. Билеты поступят в продажу уже 3 апреля.

Но строгие правила и ограничения все равно останутся. Болельщикам будут измерять температуру. С симптомами простуды на арену не попадешь. Зрителям нужно будет обязательно носить маски. Бросать подарки фигуристам на лед запретят.

Между тем

COVID никак не собирается оставить в покое участников Чемпионата мира-2021 по фигурному катанию в шведской столице. В "пузыре", который не имеют права покидать участники первенства, царит строжайшая дисциплина. Ну и конечно, постоянно проводятся ПЦР-тесты. Увы, как сообщается в официальном заявлении Международного союза конькобежцев (ИСУ), в результате очередного раунда исследований обнаружен второй случай инфицирования. По принятым правилам спортсмен, который подозревается в том, что является носителем инфекции, предупрежден, помещен на карантин, лишен возможности общаться с кем-либо. Имя его не называется.

Как же хочется, чтобы за три оставшиеся до окончания Чемпионата мира дня этот второй положительный тест оказался и последним.

Николай Долгополов