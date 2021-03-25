Ученые обнаружили у дальневосточных мидий заразную форму рака

Международная группа исследователей выяснила, что дальневосточные мидии болеют онкологическим заболеванием, которое имеет инфекционную природу и передается от особи к особи. Для человека этот рак не опасен, но может негативно сказаться на популяции моллюсков.

Как сообщают в СПбГУ, ученые которого вошли в международную группу, заразные онкологические заболевания впервые были выявлены у собак в середине позапрошлого века, тридцать лет назад было установлено, то инфекционный рак встречается и у тасманийского дьявола. Сейчас заразное онкологическое заболевание обнаружено у двустворчатых моллюсков.

Мидии болеют диссеминированной неоплазией. Раковые клетки циркулируют в гемолимфе моллюсков, а когда проникают во все органы и ткани, нарушают их работу и со временем особь погибает. То, что это заразное онкологическое заболевание было доказано в 2016 году, но ученые задавались вопросом: как же зараженные клетки передаются другим, здоровым моллюском.

Международная группа ученых установила, что когда моллюск находится в состоянии стресса, то клетки ее гемолимфы могут покидать организм и проникать внутрь других мидий. Этот механизм действует у здоровых особей, но исследователи полагают, что именно так могут распространяться и зараженные клетки.

Петербургские ученые поиск моллюсков, зараженных инфекционным раком, начали с 2019 года. Недавно в бухте Гайдамак под Находкой, они нашли больных мидий. Однако изучение митохондриальных генов моллюсков показало, что скорее всего, "нулевой пациент", с которого началось заражение, находился в одном из российских морей.

Авторы исследования полагают, что заразный рак может быть и у моллюсков в Балтийском море. Сейчас исследователи изучают моллюсков в российских морях, где водятся мидии, чтобы понять степень распространенности опасной болезни.

Заразный рак может всерьез сказаться на популяции моллюсков, ведь они не имеют развитой иммунной системы, которая могла бы распознать чужие клетки и не дать болезни захватить организм.

Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.