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25.03.2021 19:08
Рубрика: Общество

Сама себя лечит

Ученые создали противомикробную кожу
Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Федеральный выпуск № 64(8415)
Ученые Алтайского госуниверститета разработали биополимерную пленку для полной регенерации кожи на месте ран и ожогов с новыми функциями. Теперь "живая" гель-кожа не только восстанавливает поврежденные участки, но и борется с возможными инфекциями. Новая разработка алтайских ученых позволит спасать пациентов даже когда бессильны антибиотики.

В лаборатории клеточных технологий и экспериментальной фармакологии НИИ биомедицины АлтГУ не первый год работают над созданием эффективных технологий восстановления поврежденных участков кожи с помощью активации родных клеток организма. Суть технологии в том, что при обширном поражении кожи у пациента достаточно взять небольшой образец ткани, чтобы на ее основе создать "живую" регенерирующую пленку. В состав гелеобразной субстанции входят клетки пациента, выращенные в лабораторных условиях, а также биополимеры. После нанесения на пораженные участки биопленка начинает очень быстро регенерировать новую кожу.

Фото: iStock
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- Разработкой кожных эквивалентов занимаются многие институты и у нас в стране, и за рубежом, - рассказал "РГ" руководитель проекта Руслан Халимов. - Но мы пошли дальше и придали биополимерной субстанции новые функции, чтобы она могла одновременно бороться с возможными инфекциями. Учитывая проблему устойчивости возбудителей многих инфекций к антибиотикам, это особенно актуально.

Добиться высокой противомикробной активности "новой кожи" удалось с помощью микрочастиц металлов. Оказалось, что они подавляют дрожжевые грибки лучше, чем традиционный противогрибковый препарат. Ученые уже запатентовали свое изобретение. В этом году планируют начать испытания на животных. Если все пойдет успешно, то можно будет приступить к апробации биополимерной пленки на людях.

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