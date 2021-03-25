Специалисты Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова разработали уникальный протокол лечения COVID-19. И - перевернули общепринятое представление о существовавших подходах и рекомендациях борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Об этом медицинский обозреватель "РГ" говорит с заместителем директора центра по научной работе, членом-корреспондентом РАН Симоном Мацкеплишвили.

Симон Мацкеплишвили: Важно, что все препараты, входящие в наш протокол лечения ковида, давно известны и безопасны. Фото: Сергей Куксин/РГ

Симон Теймуразович! Медицинский центр МГУ в начале эпидемии COVID-19 был перепрофилирован в ковид-госпиталь. И в таком режиме проработал почти два месяца. Были госпитализированы более 420 пациентов, из которых не удалось спасти лишь четверых. Кого, каких именно пациентов привозила вам "скорая"?

Симон Мацкеплишвили: Служба скорой помощи Москвы привозила только тяжелых больных. Это были возрастные пациенты с серьезными сопутствующими заболеваниями. Тогда даже болеющим сотрудникам МГУ попасть в "свой" медцентр не удавалось. Нам вообще пришлось в кратчайшие сроки перестроить всю клинику. Перепланировка помещений, переоборудование проезда для машин "скорой", определение порядка маршрутизации пациентов, персонала, входов, выходов и переходов через шлюзы между "красными" и "зелеными" зонами...

Но прежде всего интересует предложенный клиникой необычный протокол самого лечения ковида. Что же ваши доктора изобрели?

Симон Мацкеплишвили: Изобрести можно то, чего не существовало. Мы же проанализировали давно известные методы лечения как вирусных заболеваний, так и системных воспалительных реакций. И разработали свой протокол, по которому и сегодня продолжаем лечить пациентов с коронавирусной инфекцией. Наш подход в корне отличается от большинства схем лечения COVID-19, используемых в мире. Лично я считаю его одним из лучших. И это подтверждается результатами лечения большого количества больных не только в нашей стране.

Другие страны тоже используют ваш протокол?

Симон Мацкеплишвили: Да. Ведь помимо непосредственно медицинской деятельности, заключающейся в лечении пациентов, научных исследований, подтвердивших результаты применения нашего протокола, за последний год мы провели много образовательных мероприятий и в России, и в других странах, и даже на других континентах.

Так что же в нем необычного? Неужели никто другой не догадался лечить так же?

Симон Мацкеплишвили: Необычного немало. Во-первых, никаких противовирусных препаратов и антибиотиков.

Минуточку! Как же вы лечите вирусную инфекцию без противовирусных препаратов?

Симон Мацкеплишвили: Мы вообще редко лечим вирусные заболевания противовирусными препаратами. Вспомните такие гораздо более тяжелые инфекции, как корь, вирусный энцефалит, полиомиелит, бешенство... При них мы же не используем противовирусные препараты. При тех же ОРВИ мы их тоже не используем. Да и набор таких средств небольшой, включает лекарства против герпесвирусов, вируса иммунодефицита человека, вирусов гепатита и немногих других вирусов. Но создание лекарств от этих заболеваний заняло не годы, а десятилетия. С вирусами справиться непросто. Они ведь, в отличие от бактерий, стремятся максимально быстро попасть внутрь клеток, и уничтожить их там, не повредив саму клетку, непросто.

Многие "продвинутые" боятся покупать мясо с мизерным количеством антибиотиков. Зато бегут в аптеки и принимают те же препараты в неоправданно высоких дозах

И когда нас уведомили, что Медицинский центр МГУ включен в список медучреждений, которые будут перепрофилированы для лечения COVID-19, мы сразу приступили к разработке стратегии работы в новых условиях. Остановлюсь только на медицинской составляющей. Проанализировав всю имевшуюся на тот момент информацию о заболевании и его лечении, которая, с моей точки зрения, с тех пор особенно и не поменялась, мы пришли к очень важным выводам, на основании которых и построили схему и протокол лечения. Стало ясно, что ни одного препарата с подтвержденной противовирусной активностью в отношении вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, попросту не существует. Хотя и тогда, и сейчас в рекомендациях по лечению заболевания, используемых во всем мире, они прописаны и назначаются.

Почему же? Упоминались разные препараты, которые направлены на уничтожение коронавируса...

Симон Мацкеплишвили: Они и сейчас упоминаются. Но тогда мы исходили из того, что реального подтверждения их эффективности не было. Нет и сейчас. Кроме того, большинство из предлагаемых препаратов довольно токсичны. Они влияют на печень, сердце, иные органы и системы. Их назначение часто исключает применение других действительно необходимых лекарств. Но проблема в том, что для многих именно борьба с возбудителем заболевания - коронавирусом - казалась основным методом успешного лечения COVID-19. Тогда, кстати, это повлекло за собой ложное впечатление, что раз невозможно уничтожить вирус, то невозможно вылечить пациента.

Многие так думают до сих пор.

Симон Мацкеплишвили: Мы же в нашем подходе сконцентрировались на лечении самого заболевания. И у нас получилось! Поэтому и сейчас, продолжая лечить большое количество пациентов с COVID-19, я первым делом отменяю любую назначенную им противовирусную терапию.

Но почему и без антибиотиков?

Симон Мацкеплишвили: Потому что в большинстве случаев они не нужны. Правильнее сказать - они вредны! Во-первых, они никаким образом не действуют на сам коронавирус. Да, в редких случаях мы назначаем антибиотики пациентам с высоким риском бактериальных осложнений в целях профилактики. Повторюсь: исключительно профилактики возможного присоединения вторичной инфекции. Это больные с тяжелым сахарным диабетом, с серьезными заболеваниями легких, онкологические больные с выраженным снижением иммунитета на фоне заболевания или химиотерапии. Либо антибиотики используются в случаях подтвержденных бактериальных осложнений на фоне коронавирусной инфекции.

С антибиотиками при ковиде все гораздо серьезнее. Зачастую схемы антибактериальной терапии, которые используются и самими пациентами, и многими моими коллегами, абсолютно неверны и противоречат азам антибиотикотерапии. Даже если у пациента развивается бактериальная инфекция, мы обычно начинаем лечение с одного антибиотика - в соответствии с клинической ситуацией или чувствительностью микроорганизмов. А порой и сейчас назначаются антибиотики широкого спектра действия. Причем сразу по несколько препаратов и в нерациональных комбинациях. Изобретаются схемы, которые мы практически никогда не использовали.

Что же касается пациентов... Некоторые из них, вроде вполне сознательные и образованные люди, жалуются, что уже несколько дней принимают два или даже три мощных антибиотика, а температура почему-то не снижается. Поэтому мой призыв: перестаньте без весомых оснований принимать антибиотики! Кстати, весьма удивительно, что многие "продвинутые" граждане боятся покупать мясную продукцию с каким-то мизерным количеством антибиотиков. Но при этом бегут в аптеки и принимают эти же самые препараты в неоправданно высоких дозах.

Состояние пациента под постоянным контролем. Фото: РИА Новости

Чем же лечили больных?

Симон Мацкеплишвили: Вот это самое интересное! Практически с самого начала пандемии было очевидно: COVID-19 - это не ОРВИ, не болезнь дыхательной системы, а скорее системное воспалительное заболевание, в развитии которого большая роль отводится нарушению функционирования и гиперактивации иммунной системы.

Одна из главных мишеней такого процесса - системы кровообращения и свертывания крови. Что приводит к поражению кровеносных сосудов, васкулиту, тромбозам и нарушению кровоснабжения органов. Значит, нужна такая же системная противовоспалительная и антикоагулянтная терапия. И это не было каким-то открытием! Мы просто внимательно проанализировали имеющиеся на то время данные и сопоставили их с известными всем принципами лечения.

Симон, пожалуйста, доступнее...

Симон Мацкеплишвили: Для системной противовоспалительной терапии можно использовать разные подходы. Во-первых, нестероидные противовоспалительные препараты.

Стоп! Как же так? Их же вообще запрещали при ковиде...

Симон Мацкеплишвили: Да! Даже считали, что ибупрофен может приводить к гибели пациентов. И это серьезная ошибка. Поэтому мы с сомнением отнеслись к данному положению и довольно часто использовали эти препараты с хорошим эффектом. Но этим мы не ограничились. Практически сразу стали использовать еще более сильные противовоспалительные средства - глюкокортикостероиды, в первую очередь дексаметазон. А еще колхицин. Это сейчас колхицин и дексаметазон становятся важнейшей частью протоколов лечения ковида. А год назад многие, если не все, смотрели на нас в лучшем случае с удивлением.

А антикоагулянты?

Симон Мацкеплишвили: Это еще одно наше достижение. В нашем протоколе указано, что эти препараты должны назначаться всем пациентам, не имеющим противопоказаний к их применению. Таких пациентов у нас не было. Поэтому все, без исключений, наши больные получали мощную антикоагулянтную терапию. И это в то время, когда ведущие клиники во всем мире назначали антикоагулянты менее чем трети своих пациентов.

Как же все не просто! Предложенный вашей клиникой протокол опубликован на сайте Медицинского центра МГУ. Ни одно другое лечебное учреждение такого не сделало. Почему это сделали вы?

Симон Мацкеплишвили: У вас неточная информация. Почти все ведущие университеты США и Европы разрабатывали и публиковали свои протоколы, чтобы всем было понятно, как они лечат ковид. Московский университет тоже показал, как в его университетской клинике лечат это заболевание. Каковы результаты такого подхода. Считаю это очень важным! Мы продемонстрировали инструмент, с помощью которого добились прекрасных результатов. Как я говорил, многие доктора во всем мире использовали и используют этот протокол и благодарны нам за его публикацию.

Мы были первыми в мире, использовавшими уникальную комбинацию препаратов. Причем если положительные качества каждого из его компонентов, в частности, дексаметазона, антикоагулянтов и колхицина, были продемонстрированы по отдельности в международных исследованиях, то в нашем протоколе мы изначально использовали эти препараты вместе. Это и обусловило несомненную успешность лечения коронавирусной инфекции. Важно, что наш протокол легко применим в реальной практике. Все препараты, входящие в него, давно известны и довольно безопасны. Уверен, что, несмотря на массовую вакцинацию населения, заболеваемость ковидом еще какое-то время будет значительной, и наличие полноценного эффективного протокола лечения абсолютно необходимо.

Вопрос ребром

Мы несколько раз откладывали нашу встречу: ковид отбирал все ваше время.

Симон Мацкеплишвили: Не только у меня! У всех медиков! А одним из существенных залогов нашего успеха были консилиумы ведущих специалистов медицинского центра, которые проводились каждый день. Вне зависимости от того, рабочий он, выходной или праздничный. Мы обсуждали и принимали индивидуальные решения по тактике обследования и лечения наиболее тяжелых пациентов, включая больных в отделении реанимации. Это была инициатива нашего директора, академика Армаиса Альбертовича Камалова. И она во многом предопределила наш успех.

...А руководителем консилиума были назначены вы. Справились?

Симон Мацкеплишвили: Неоценимую помощь оказали сотрудники и учащиеся Факультета фундаментальной медицины МГУ, волонтеры, спонсоры, друзья и коллеги. Постоянно ощущали мощнейшую поддержку нашего ректора Виктора Антоновича Садовничего, всех людей Московского университета, подаривших нам удивительное ощущение настоящего братства.

Какие, на ваш взгляд, самые важные последствия пандемии? Какие уроки мы должны извлечь?

Симон Мацкеплишвили: У пандемии будет много последствий: медицинских, демографических, социальных, экономических, психологических. Страх, который нагнетался и до сих пор продолжает нагнетаться, привел к панике и дестабилизации психического состояния многих людей, включая моих коллег. А самыми главными уроками я бы назвал важность соблюдения традиционного систематического подхода в медицине, основанного на знании и использовании накопленных десятилетиями данных, и способность создать по-настоящему междисциплинарную команду докторов.

И все-таки... Что же дальше?

Симон Мацкеплишвили: Много интересного! С первого дня нашей деятельности в качестве ковидного госпиталя мы проводим научные исследования и продолжаем разрабатывать новые подходы к лечению коронавирусной инфекции. Наши результаты опубликованы в ведущих медицинских журналах. Ими заинтересовались в разных странах. Ну и конечно, активно изучаем возможности максимально полного восстановления пациентов, перенесших ковид.

Многие после формального выздоровления не могут вернуться к прежней жизни, жалуются на недомогание, сердцебиение, нарушение сна, провалы в памяти... Жалобы разные. Некоторые из них - следствие психоэмоционального стресса, астении. Есть и пациенты с серьезными нарушениями дыхания, фиброзом легких, аритмиями и так далее. Вначале казалось, что так называемый "постковидный синдром" объясняется психологическими последствиями болезни. Однако все гораздо сложнее. Сейчас мы разрабатываем программу реабилитации таких пациентов, о которой совсем скоро смогу рассказать подробнее.

Я вхожу в состав международной группы экспертов, включающей ведущих ученых и врачей со всего мира, в рамках которой мы пришли к пониманию фундаментальных механизмов, лежащих в основе постковидных нарушений, и разработали уникальный способ их лечения, который в ближайшее время начнем апробировать в Каролинском университете в Швеции, университете Джонса Хопкинса в США и, надеюсь, в Московском университете.

Ловлю на слове! Заявлена тема будущей нашей встречи...

Симон Мацкеплишвили: Согласен! Пандемия началась чуть более года назад. Но прогресс, который медицинская наука сделала за это время, беспрецедентен, и это внушает уверенность в том, что он приведет к появлению инновационных, эффективных и, что особенно важно, доступных методов лечения сердечно-сосудистых, онкологических и многих других заболеваний. Их сейчас очень не хватает!