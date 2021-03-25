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25.03.2021 00:30
Рубрика: Общество

Утвержден план празднования 800-летия князя Александра Невского

Текст: Елена Яковлева
152 мероприятиями отметит Россия 800-летие со дня рождения князя Александра Невского, судя по доработанному министерством культуры плану. Он рассматривался на оргкомитете праздника, третье заседание которого возглавил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Самые знаковые из событий запланированы на 2021 год.
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Дмитрий Чернышенко напомнил, что в 2014 году Указом Президента 2021 год был утвержден, как год празднования 800-летия Александра Невского. "Масштабный план мероприятий празднования сформирован так, что позволит отнестись к памяти Александра Невского должным образом, - сказал вице-премьер. В частности, образ святого князя-защитника Руси, как один из главных символов ратного подвига и духовного единства русского народа, будет широко вовлечен в визуальное и информационное сопровождение Парада Победы 9 Мая.

Дмитрий Чернышенко также сообщил, что все мероприятия плана разрабатывались и будут реализованы в тесном взаимодействии с Русской православной церковью. Основные мероприятия плана приурочены к вехам жизненного пути Александра Невского и к государственным российским праздникам.

24 мая, в День славянской письменности и культуры, несколько масштабных мероприятий пройдут в Москве. Государственный исторический музей откроет выставку "Артефакты эпохи святого Александра Невского".

12 июня, в День России и день рождения Александра Невского, мероприятия пройдут в Переславле-Залесском (на родине князя), в Москве и Тверской области.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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12 июня по инициативе Русской православной церкви начнется Крестный ход с мощами Александра Невского по городам России и Республики Беларусь.

25 июля, в День Военно-морского флота, Минобороны передаст в дар военным морякам иконы святого Александра Невского флотского образца (XVIII век).

Центральным днем празднования станет 12 сентября (день перенесения мощей Александра Невского). В этот день пройдет Патриаршее богослужение в Александро-Невской лавре в Санкт- Петербурге. А на Дворцовой площади состоится торжественное музыкально-театрализованное представление "Восемь веков служения отчизне". На Чудском озере в этот день также будет открыт памятник "Александр Невский и дружина".

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