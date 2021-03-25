Утвержден план празднования 800-летия князя Александра Невского

Дмитрий Чернышенко напомнил, что в 2014 году Указом Президента 2021 год был утвержден, как год празднования 800-летия Александра Невского. "Масштабный план мероприятий празднования сформирован так, что позволит отнестись к памяти Александра Невского должным образом, - сказал вице-премьер. В частности, образ святого князя-защитника Руси, как один из главных символов ратного подвига и духовного единства русского народа, будет широко вовлечен в визуальное и информационное сопровождение Парада Победы 9 Мая.
Дмитрий Чернышенко также сообщил, что все мероприятия плана разрабатывались и будут реализованы в тесном взаимодействии с Русской православной церковью. Основные мероприятия плана приурочены к вехам жизненного пути Александра Невского и к государственным российским праздникам.
24 мая, в День славянской письменности и культуры, несколько масштабных мероприятий пройдут в Москве. Государственный исторический музей откроет выставку "Артефакты эпохи святого Александра Невского".
12 июня, в День России и день рождения Александра Невского, мероприятия пройдут в Переславле-Залесском (на родине князя), в Москве и Тверской области.
12 июня по инициативе Русской православной церкви начнется Крестный ход с мощами Александра Невского по городам России и Республики Беларусь.
25 июля, в День Военно-морского флота, Минобороны передаст в дар военным морякам иконы святого Александра Невского флотского образца (XVIII век).
Центральным днем празднования станет 12 сентября (день перенесения мощей Александра Невского). В этот день пройдет Патриаршее богослужение в Александро-Невской лавре в Санкт- Петербурге. А на Дворцовой площади состоится торжественное музыкально-театрализованное представление "Восемь веков служения отчизне". На Чудском озере в этот день также будет открыт памятник "Александр Невский и дружина".