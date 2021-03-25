Зинаида Чеканова эмоций свои не скрывает: "Нет, вы не представляете, сколько мы мучились!"

У женщины - диабет, хотя бы раз в месяц нужно показаться врачу. А он - в больнице в Нижней Тавде, за 50 километров от села Карагандинское. "Чтобы к нему попасть, я в свои 80 лет ковыляла до трассы на рейсовый автобус, затем тряслась полсотни километров в одну сторону, потом в другую".

Теперь пенсионерка довольна: новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) буквально под рукой. Модульная белая конструкция под оранжевой крышей с оранжевой же входной группой, окруженная зеленым металлическим забором, стоит в центре поселка и среди сосен заметна издалека.

Каждого здесь встречает информационный модуль и фотопортрет улыбающейся Надежды Малыгиной, молодого фельдшера. "Мы три года ждали нашу Наденьку",- вспоминаются слова пенсионерки.

Знакомимся. После окончания Тюменского медицинского колледжа Надежда работала медсестрой в городской больнице No 2 в Тюмени. В нижнетавдинскую глубинку, на малую Родину мужа, переехала по своей воле. "Тут, оказывается, нет проблем с местами в детский садик, а у нас двое ребятишек", - говорит она.

В Карагандинском сейчас проживает 300 человек. Самому маленькому пациенту -два месяца, самому возрастному - 90 лет. Так что дел у Малыгиной хватает. "У меня иногда такое впечатление, что я - как белка в колесе, -смеется она. -Утром бегу в детский сад на осмотр детишек, потом - планерка по Интернету. Ну и так далее - процедуры, приемы, запись пациентов к узким специалистам, обход паллиативных и мало мобильных сельчан. А еще -вакцинация. Да и мало ли что у кого что случиться".

Селяне старание и профессионализм молодого фельдшера оценили. "Ей могут и ночью позвонить, и в выходной обратиться. Никому в помощи не откажет, - рассказывает Виталий Андронов. - Я раньше со своими болячками ездил в Тюмень, но сейчас и наш ФАП устраивает".

Сами местные в силу своих возможностей тоже приходят на выручку уважаемому лекарю, И снег почистят у ФАБа, и помогут, если надо, без лишних просьб.

Справка "РГ"

Благодаря национальному проекту "Здравоохранение" в регионах продолжается строительство фельдшерско-акушерских пунктов в удаленных деревнях и селах.

В 2020 году заработали более 350 ФАПов и амбулаторий. К 2024 году в России появится 1550 ФАПов и 1300 мобильных медицинских комплексов.

Прямая речь

Анатолий Смоляренко, главный врач Тюменской областной больницы N 15:

- В ведении нашей больницы находится 28 фельдшерско-акушерских пунктов. Шесть из них - новейшие, появились в прошлом году точно в срок.

В середине мая по ним еще готовилась документация, а к октябрю запустились все.

Цена одного пункта - около 4 миллионов рублей. Я так скажу: напичканный техникой ФАП сегодня - это не сюжет из фантастического фильма или книги, а норма. Здесь вовсю пользуются 5S - системой организации и рационализации рабочего места.

По сути, это уменьшенная копия поликлиники, где в одном месте можно сдать анализы, пройти флюорографию, УЗИ, ЭКГ. Получить телеконсультацию узкого специалиста не только из больницы в райцентре, но даже из областной клинической.

Только в февраль, например, ФАПы Нижнетавдинского района провели свыше тысячи теле-ЭКГ и исследования сердечного ритма. В ближайшее время всех фельдшеров подключим к программе ip-телефонии, чтобы еще оперативней связывались с коллегами по всему региону и реагировали на запросы населения.