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25.03.2021 20:35
Рубрика: В мире

Доктор Спот, скажите "гав"

В больнице США используют робопса вместо медсестер
Текст: Алексей Чуриков
Российская газета - Федеральный выпуск № 64(8415)
В женской больнице американского города Бригама начали использовать необычных роботов - робопсов, которые на сложных участках заменили медсестер. Послушный собакоподобный робот ведет прием больных в отделении неотложной помощи, чтобы свести к минимуму взаимодействие между потенциально зараженными коронавирусом пациентами и медработниками. На спине робота закреплены монитор и видеокамера, через которые врач и больной могут общаться вживую, не контактируя при этом напрямую. Ему даже дали кличку - Доктор Спот.
Послушный собакоподобный робот ведет прием в отделении неотложной помощи больницы. Фото: GettyImages Послушный собакоподобный робот ведет прием в отделении неотложной помощи больницы. Фото: GettyImages
Послушный собакоподобный робот ведет прием в отделении неотложной помощи больницы. Фото: GettyImages

Разработчики робота и руководство больницы поначалу не были уверены в успехе, но опрос пациентов, с которыми работал Доктор Спот, показал, что более 90 процентов оказались довольны роботом и посчитали эту технологию весьма дружелюбной. Этот робот в перспективе способен выполнять несколько базовых процедур, например, снять показатели жизненно важных функций организма, измерить температуру тела, частоту дыхания и пульса, а также определить по лицу пациента степень насыщения крови кислородом. Кроме того, Доктор Спот в состоянии взять мазок из носа или установить внутривенный катетер.

Фото: 株式会社人機一体 / Youtube
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Пока его возможности испытали на небольшой группе пациентов, состоящей всего из 40 человек. Но этот опыт показал перспективу применения таких технологий, особенно в условиях пандемии. "Пациенты обнаружили, что общение с роботом похоже на то, что они испытали бы, разговаривая с живым человеком. Удивительно, но люди благожелательно восприняли идею о том, чтобы робот взял у них мазок из носа", - поделился результатами эксперимента один из разработчиков системы Джованни Траверсо.

Недавно один из полицейских участков Нью-Йорка принял на службу целый отряд таких собакоподобных роботов. Они работают в режиме тестирования и занимаются в основном патрулированием заданных районов, либо в автоматическом режиме, либо под управлением оператора. Вопреки ожиданиям любителей научной фантастики, робопес пока не может похвастаться какими-то суперспособностями - обезвредить и тем более догнать потенциального преступника он пока не в состоянии.

А в начале года аналогичного робопса, но без медицинского обвеса, приобрел в США российский Сбербанк. Как заявили в пресс-службе банка, робот был приобретен в образовательных и исследовательских целях. Его также будут использовать для исследований в области применения роботов в различных видах естественной среды и для решения совместных задач, поставленных перед роботом и человеком.

В мире США Роботы: настоящее и будущее

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