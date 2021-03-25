В женской больнице американского города Бригама начали использовать необычных роботов - робопсов, которые на сложных участках заменили медсестер. Послушный собакоподобный робот ведет прием больных в отделении неотложной помощи, чтобы свести к минимуму взаимодействие между потенциально зараженными коронавирусом пациентами и медработниками. На спине робота закреплены монитор и видеокамера, через которые врач и больной могут общаться вживую, не контактируя при этом напрямую. Ему даже дали кличку - Доктор Спот.

Разработчики робота и руководство больницы поначалу не были уверены в успехе, но опрос пациентов, с которыми работал Доктор Спот, показал, что более 90 процентов оказались довольны роботом и посчитали эту технологию весьма дружелюбной. Этот робот в перспективе способен выполнять несколько базовых процедур, например, снять показатели жизненно важных функций организма, измерить температуру тела, частоту дыхания и пульса, а также определить по лицу пациента степень насыщения крови кислородом. Кроме того, Доктор Спот в состоянии взять мазок из носа или установить внутривенный катетер.

Пока его возможности испытали на небольшой группе пациентов, состоящей всего из 40 человек. Но этот опыт показал перспективу применения таких технологий, особенно в условиях пандемии. "Пациенты обнаружили, что общение с роботом похоже на то, что они испытали бы, разговаривая с живым человеком. Удивительно, но люди благожелательно восприняли идею о том, чтобы робот взял у них мазок из носа", - поделился результатами эксперимента один из разработчиков системы Джованни Траверсо.

Недавно один из полицейских участков Нью-Йорка принял на службу целый отряд таких собакоподобных роботов. Они работают в режиме тестирования и занимаются в основном патрулированием заданных районов, либо в автоматическом режиме, либо под управлением оператора. Вопреки ожиданиям любителей научной фантастики, робопес пока не может похвастаться какими-то суперспособностями - обезвредить и тем более догнать потенциального преступника он пока не в состоянии.

А в начале года аналогичного робопса, но без медицинского обвеса, приобрел в США российский Сбербанк. Как заявили в пресс-службе банка, робот был приобретен в образовательных и исследовательских целях. Его также будут использовать для исследований в области применения роботов в различных видах естественной среды и для решения совместных задач, поставленных перед роботом и человеком.