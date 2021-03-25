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Рубрика: В мире

Шопинг со справкой

В Австрии разрешат заходить в магазин только с отрицательным тестом на COVID-19
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 64(8415)
Власти Австрии с 7 апреля обяжут жителей Вены, а также регионов Нижняя Австрия и Бургенланд заходить в магазины товаров не первой необходимости, только предъявив отрицательный тест на коронавирус. Ранее справку об отсутствии COVID-19 обязали предъявлять также на входе в учреждения, где происходит физический контакт к посетителем: в парикмахерских, тату-салонах и т.д. Как пишет издание The Local, соответствующий ПЦР-тест или экспресс-тест на выявление антигена SARS-CoV-2 должен быть выполнен медработником не ранее чем за 48 часов до посещения. Домашние тесты, которые можно купить в аптеке и сделать самостоятельно, не подходят.

Об аналогичных мерах задумались и в Британии. По данным газеты Guardian, местные власти могут разрешить владельцам пабов требовать у посетителей подтвердить отрицательный COVID-статус (справкой о прививке или тесте) и благодаря такой политике отказаться от правил социальной дистанции. Как сообщает издание, премьер Альбиона Борис Джонсон активно поддерживает эту идею, считая, что хозяева заведений должны сами решать, какие правила устанавливать для посетителей. А в индийском городе Нави-Мумбаи по распоряжению местной муниципальной корпорации теперь каждую пятницу после четырех вечера и целый день в субботу и воскресенье посетители торговых центров обязаны на входе сдавать экспресс-тест на антиген SARS-CoV-2. Альтернативой может послужить ПЦР-тест, которому не более 72 часов.

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В мире Европа Австрия Пандемия коронавируса COVID-19 А как у них?

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