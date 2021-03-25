В ближайший месяц для курса рубля откроется широкий коридор

На прошлой и в начале этой недели рубль серьезно ослаб по отношению к доллару и евро. Специально для "Российской газеты" Андрей Маслов, аналитик ГК "ФИНАМ", назвал причины падения курса российской валюты и обозначил его движение на ближайший месяц:

- Цена на черное золото снизилась почти на 10 процентов из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Европе, где официально было объявлено о третьей волне коронавируса. В Германии локдаун продлили до 18 апреля. А на Пасху в стране будут действовать наиболее жесткие ограничения за все время пандемии. Ситуация усугубляется недоверием к вакцине от AstraZeneca.

Также стоит отметить, что Нигерия установила скидки для покупателей нефти, что говорит о падении спроса на нефть и конкуренции среди стран-экспортеров. А Ангола не смогла реализовать все запланированные на апрель объемы нефти.

В этих условиях инвесторы начинают уделять больше внимания реальным фактам, нежели прогнозам будущего восстановления. Это и является причиной коррекции цен на нефть.

Также не стоит списывать со счетов санкционные риски, которые возросли. По данным американских СМИ, новые санкции в отношении России могут быть объявлены уже на этой неделе. На этом фоне доходности ОФЗ резко выросли. Стоит также упомянуть несостоявшийся аукцион Банка России по размещению казначейских облигаций ЦБ на 300 миллиардов рублей. А 24 марта аукцион ОФЗ отменили.

Из последних политических новостей: Россия и Китай договорились о продлении договора о добрососедстве еще на пять лет. Много внимания в ходе пресс-конференции было уделено вопросам международных санкций, которые нависли и над КНР, и над Россией. Поддержание добрососедских отношений с Китаем, который является одним из важнейших потребителей российской нефти и державой с сильнейшей экономикой, в целом выгодно для России. И в долгосрочном плане позволит снизить негативный эффект от ухудшения взаимоотношений с западными странами.

Возвращаясь к внутренней политике, неожиданностью для многих аналитиков стало поднятие ключевой ставки ЦБ РФ до 4,50 процента. Регулятор подтвердил свои намерения по повышению ставки, однако большинство аналитиков прогнозировало, что это произойдет ближе к концу 2021 года.

Однако ускорение инфляции и ужесточение денежно-кредитной политики затронуло уже несколько стран ЕМ (развивающиеся рынки). И связано это с улучшением прогнозов восстановления мировой экономики и повышением доходности гособлигаций США.

Также стоит упомянуть падение турецкой лиры, связанное с увольнением главы центрального банка, что также повиляло на аппетит к риску среди инвесторов в ЕМ.

В теории поднятие ключевой ставки должно было положительно сказаться на курсе рубля, однако падение цен на нефть, санкционные риски и нестабильность на развивающихся рынках оказали большее влияние на российскую валюту.

С учетом всех этих факторов мы полагаем, что в течение ближайшего месяца курс рубля будет колебаться в расширенном диапазоне 73-77 рублей за доллар и 86-91 рубль за евро.