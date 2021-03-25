В Британии отметили годовщину первого локдауна

Ровно год назад премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении первого общенационального карантина. Ковид вошел в страну. С тех пор, вслед за послаблениями, локдауны вводились еще дважды. За время пандемии коронавирусом в стране заболели 4,3 млн человек, умерли - 126,4 тысячи. Эта статистика, как отмечает BBC, явила собой рекордный показатель смертности в Европе.

В минувший вторник, в полдень по Гринвичу, страна почтила память жертв коронавируса минутой молчания. В 8 вечера по всему королевству прошла акция "маяк памяти": британцы вышли за порог своих домов со свечами и фонариками в руках. С наступлением темноты все знаковые строения Лондона и других крупных городов с помощью специальной подсветки окрасились в желтый цвет.

Прошли также памятные мероприятия, на которых чествовали врачей и медсестер, погибших от COVID-19. Врачи призывают премьер-министра объявить 23 марта ежегодным Днем памяти жертв пандемии. К этому призыву присоединились учителя и представители целого ряда других профессий. Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок назвал минувший год самым тяжелым испытанием, выпавшим на долю британских граждан. В Лондоне, во всемирно известных садах Кью Гарденс, высадили своеобразное гигантское "сердце" в память о жертвах пандемии.

29 марта вступает в силу первый этап выхода страны из локдауна. Британцам позволят собираться на открытых пространствах компаниями до шести человек или двумя семьями. Начиная с этой даты, можно будет выезжать на прогулки за пределы своих районов, но ночевать вне дома по-прежнему запрещено. На следующей неделе вступят в силу ряд новых мер в рамках борьбы с коронавирусом.

Самой жесткой мерой выглядит для мечтавших об отдыхе в южных краях Европы запрет на поездки за границу. Штраф за подобное путешествие - 5 тысяч фунтов. Сегодня Британию можно покинуть лишь по крайне уважительной причине, такой как учеба, работа, которую нельзя выполнить дома, лечение или чрезвычайные семейные обстоятельства. Все это потребует подтверждения, которое сможет убедить пограничную службу аэропорта в необходимости поездки.

Британские власти опасаются, что неоправданные путешествия поставят под удар эффективность кампании по вакцинации, так как эти поездки повышают риск проникновения в страну новых штаммов. С наступлением отпускного сезона, считают на Даунинг-стрит, появилась вероятность, что люди, уставшие от локдауна, могут попытаться выехать за границу под благовидным предлогом, а на самом деле отправятся отдыхать.

В рамках плана поэтапного выхода из карантина, объявленного правительством Джонсона в феврале, британцы смогут выезжать на отдых за границу лишь после 17 мая. Однако в британскую прессу просочилась информация о том, что запрет, вероятно, будет продлен до июля - официального подтверждения этому пока нет. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что новый скачок роста числа случаев, наблюдающийся сегодня в континентальной Европе, и повсеместная нехватка вакцины вынуждают правительство вводить жесткие меры. Ограничения на поездки необходимы, чтобы не поставить под удар улучшения, которых с большим трудом удалось добиться в Британии.

Борис Джонсон считает, что у его соотечественников не должно быть иллюзий на предмет происходящего в Европе, если они полагают, что это их не коснется. Некоторые министры правительства Джонсона решили пойти еще дальше, включив все страны Западной Европы в самый опасный для поездок "красный" список, однако Хэнкок сказал, что это излишне.

Правительство Соединенного Королевства намерено к 12 апреля представить список с четкой классификацией стран, из которого было бы ясно, годится та или иная страна для отдыха или нет. Рассматривается и вопрос о тестировании путешествующих детей на ковид, так как им вакцинацию не делают.

Недавно проведенное социологическое исследование показало, что за год локдауна у британцев уже выработался несколько иной стиль жизни. Более 30% работающего населения признались, что и впредь хотели бы работать из дома. Более трети привыкли делать покупки в ближайших магазинах, а в большие супермаркеты ездить только в исключительных случаях. Около 40% за минувший год привыкли значительно чаще ходить пешком и намерены продолжать это делать. Примерно 23% жителей Британии отвыкли ездить в общественном транспорте и очень довольны этим: почти каждый третий столичный житель предпочитает в метро и в автобусы не садиться. Что же касается перемен в обществе, то мнения респондентов разделились: 38% считают, что пандемия расширила разрыв между различными социальными группами, тогда как 35% уверены, что британцы сплотились.

Один из cамых авторитетных британских ученых, занимающихся коронавирусом, профессор Нил Фергюсон, заявил, что все данные свидетельствуют: "Вторая разрушительная волна пандемии уже позади". Число всех зарегистрированных смертей в Англии и в Уэльсе впервые за последние шесть месяцев упало ниже среднего показателя для этого времени года. Однако Фергюсон предупредил, что это не означает окончания пандемии, потому что снижение смертности произошло исключительно из-за ограничений карантина и разработанных вакцин против COVID-19.

Профессор Фергюсон сказал: "Я оптимистичен на тот счет, что мы сможем вернуться к чему-то более нормальному в ближайшие несколько месяцев. Но мы должны оставаться бдительными и осторожными в темпах ослабления социального дистанцирования - особенно с учетом угрозы, которую все еще представляют новые варианты вируса".