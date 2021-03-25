В Германии подсчитали ущерб от введения нового локдауна

Введение третьего локдауна может обойтись экономике Германии в 2,5 миллиарда евро в неделю. К такому выводу пришел Мюнхенский институт экономических исследований (IfO) с учетом второго локдауна в зимний период и положения дел в розничной торговле, гостиничном бизнесе, транспорте и других услугах, включая досуг, развлечение и культуру.

Даже если будут введены лишь выборочные ограничения и удастся избежать тотальной блокировки, экономический подъем в 2021 году будет отложен, полагают эксперты. До сих пор большинство прогнозов исследовательских институтов предполагали хороший второй квартал, с экономическим ростом около трех процентов.

По оценкам специалистов, в стране сильно пострадал сектор услуг, по-прежнему остаются высокими риски на рынке труда, который поддержало государство. Потери добавленной стоимости, связанные с пандемией в период с 2020 по 2022 год, составят порядка 340 миллиардов евро. В конце года рост промышленного производства будет, примерно, на 1,4 процента ниже уровня, который ожидался бы без пандемии. "Лейтмотивом исследований в области экономики на данный момент является неопределенность. Дальнейший ход пандемии вряд ли можно просчитать", - цитирует еженедельник Wirtschaftswoche аналитика IfO Тимо Фольмерсхойзера.