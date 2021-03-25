В Германии в одной из земель ослабят локдаун

Несмотря на то, что власти Германии продлили локдаун до 18 апреля, самая маленькая земля ФРГ - Саар - после пасхальных праздников, точнее 6 апреля, снимет строгий карантин. Об этом сообщает еженедельник "Spiegel".

По словам главы правительства Саара христианского демократа Тобиаса Ханса, которого цитирует издание, с 6 апреля здесь будут открываться гастрономические, культурные и спортивные заведения. Конечно, если число новых заражений в течение недели не превысит 100 на 100 тысяч жителей. И при обязательном негативном тесте на вирус у посетителей.

Кроме того, на первых порах будет разрешено собираться под открытым небом компаниям до десяти человек. Занятия контактным спортом также будут разрешены. Пока только на открытых площадках.

На недавнем совещании канцлера Ангелы Меркель с премьерами земель было решено, что в отдельных регионах разрешат проводить ограниченные во времени эксперименты по открытию ряда сфер общественной жизни. При сохранении строгих мер защиты от пандемии.

Как отметил Тобиас Ханс, в Сааре есть все предпосылки для того, чтобы осуществить так называемый пилотный проект ослабления жестких антивирусных рестрикций. В частности, здесь отмечается всего 70 новых заражений в неделю при пределе 100. Кроме того, в земле работают более 40 центров тестирования. Да и по вакцинации Саар на пару процентов превышает средний по стране показатель.