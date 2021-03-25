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25.03.2021 03:01
Рубрика: В мире

В Японии назвали пуски ракет КНДР серьезной проблемой для мирового сообщества

Текст: Александр Ленин (Токио)

Японские власти назвали пуски баллистических ракет Северной Кореи серьезной проблемой для мирового сообщества. Об этом говорится в заявлении министерства обороны страны.

Фото: Paektusan Revolutionary Army / youtube.com
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Напомним, что КНДР 25 марта осуществила, предположительно, два пуска баллистических ракет в направлении Японского моря. Снаряды упали за пределами и японской исключительной экономической зоны и не нанесли ущерба островному государству.

В правительстве Японии собирают последнюю информацию об инциденте. В Токио проходит экстренное заседание Совета национальной безопасности.

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