В Японии назвали пуски ракет КНДР серьезной проблемой для мирового сообщества

Японские власти назвали пуски баллистических ракет Северной Кореи серьезной проблемой для мирового сообщества. Об этом говорится в заявлении министерства обороны страны.

Напомним, что КНДР 25 марта осуществила, предположительно, два пуска баллистических ракет в направлении Японского моря. Снаряды упали за пределами и японской исключительной экономической зоны и не нанесли ущерба островному государству.

В правительстве Японии собирают последнюю информацию об инциденте. В Токио проходит экстренное заседание Совета национальной безопасности.