В Японии стартовала эстафета олимпийского огня. Торжественная церемония состоялась в префектуре Фукусима на северо-востоке страны.

Место начала эстафеты выбрано не случайно. Шествие олимпийского огня должно стать символом возрождения после цунами и аварии на АЭС в Фукусиме в 2011 году. Слоган эстафеты: "Надежда освещает наш путь". Первыми факелоносцами стали члены женской сборной Японии по футболу, которая в том же 2011 году выиграла чемпионат мира.

Олимпийское пламя, по традиции зажженное в греческой Олимпии, прибыло в Японию еще в марте прошлого года. Но из-за пандемии старт эстафеты был дан только сейчас. Все это время огонь хранился в олимпийском музее Токио.

Эстафета продлится 121 день и пройдет по всем 47 префектурам страны. Завершится она 23 июля в Токио, где состоятся летние Олимпийские игры.