Новости

Набиуллина дала советы, как стать главой Центробанка 13:32
Песков рассказал о самочувствии Путина на второй день после прививки 13:12
"СР" подготовит 120 тысяч наблюдателей за выборами в Госдуму 13:11
В Махачкале женщине с пирсингом и татуировками вернули троих детей 12:58
В Петербурге жителей первых этажей освободили от платы за лифт 12:54
Мишустин поговорил с принцем Чарльзом 12:48
В Испании адмиралов XIX века назвали символами франкизма 12:43
На Среднем Урале отменили обязательную самоизоляцию для пенсионеров 12:42
В ЦИК создадут рабочую группу по блокировке незаконной агитации 12:41
В Ижевске вылечили от коронавируса 100-летнюю пациентку 12:41
В Беларуси начался промышленный выпуск вакцины "Спутник V" 12:40
Бондарев: Заказчиками военной продукции РФ является половина стран мира 12:32
В норвежском порту Киркенес опрокинулся мурманский траулер 12:30
Сейшелы начали принимать туристов 12:17
Видео: Дельфины вернулись в Венецию 12:14
В Европарламенте признали необходимость противостоять санкциям против "СП-2" 12:07
В Тюмени прооперировали пациента, у которого вырос "второй нос" 12:01
Ространснадзор выдал в 2020 году в 2,5 раза больше предостережений 12:01
В Таганроге дочери красноармейца вручили отцовскую медаль 11:52
Кому легче всего найти работу 11:50
AstraZeneca понизила оценку эффективности своей вакцины от коронавируса 11:47
В колониях Владимирской области провели медобследование заключенных, в том числе Навального 11:44
Голикова: В России нет массового распространения мутаций COVID-19 11:37
ФАС согласовала предельную цену на вакцину "КовиВак" 11:37
Совкомбанк объявил о покупке доли в "Восточном" 11:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Банк России запустит сбор монет у населения
Банк России запустит сбор монет у населения
1600 лет назад на Земле появился город, которому по сей день нет подобных
1600 лет назад на Земле появился город, которому по сей день нет подобных
25.03.2021 12:43
Рубрика: В мире

В Испании адмиралов XIX века назвали символами франкизма

Текст: Юрий Когалов

В Испании борьба с символами франкизма порой доходит до абсурда. Так, в Пальма-де-Майорке, переименовывая на новый лад некоторые улицы, убрали из них имена трех героев войн XIX века. Речь идет об участниках знаменитого Трафальгарского сражения 1805 года - адмиралах Чуррука и Гравина, а также адмирале Сервера, участнике испано-американской войны 1898 года.

Фото: iStock
В Испании найдена роскошная римская вилла с гигантской мозаикой

По мнению городского совета, две улицы и площадь были названы не в честь этих людей, а в честь трех эсминцев, носивших их имена и принимавших участие в Гражданской войне 1936-1939 годов на стороне Франсиско Франко. Поскольку это произошло уже после установления диктатуры в Испании, местные власти посчитали, что таким образом тогда попытались увековечить память именно военных кораблей. А значит, адмиралы стали символами франкизма. Вот от них и решили избавиться. Как отметили в мэрии, это является их "моральным долгом". Эти улицы и площадь будут носить имена трех картографов, живших между XIV и XVI веками.

По мнению писателя Артуро Переса-Реверто, являющегося членом Испанской королевской академии, это был "идиотский" поступок, поскольку в названиях улиц не упоминались эсминцы. А главное, сделано это было в крайне неподходящий момент. Как пишет ABC, Балеарские острова находятся в сложной экономической ситуации из-за пандемии коронавируса, а теперь властям придется выделить кругленькую сумму магазинам и предприятиям, которым придется вносить изменения в документацию из-за смены названий улиц (всего было переименовано 12 топонимов).

Как отметили в городском совете, "критериями, принятыми для присвоения новых имен, были топонимическая согласованность, восстановление истории, традиционных географических названий и подтверждение роли женщин в истории".

В мире Европа Испания

Главное сегодня

Мишустин: Важно продолжить создавать новые тесты для выявления мутаций COVID-19
В ЦИК создадут рабочую группу по блокировке незаконной агитации
ФАС согласовала предельную цену на вакцину "КовиВак"
Роскомнадзор предложил запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях
В Европарламенте признали необходимость противостоять санкциям против "СП-2"
Лавров: У России нет отношений с Евросоюзом
Ле Пен призвала власти Франции закупить "Спутник V"