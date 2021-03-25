В Испании адмиралов XIX века назвали символами франкизма

В Испании борьба с символами франкизма порой доходит до абсурда. Так, в Пальма-де-Майорке, переименовывая на новый лад некоторые улицы, убрали из них имена трех героев войн XIX века. Речь идет об участниках знаменитого Трафальгарского сражения 1805 года - адмиралах Чуррука и Гравина, а также адмирале Сервера, участнике испано-американской войны 1898 года.

По мнению городского совета, две улицы и площадь были названы не в честь этих людей, а в честь трех эсминцев, носивших их имена и принимавших участие в Гражданской войне 1936-1939 годов на стороне Франсиско Франко. Поскольку это произошло уже после установления диктатуры в Испании, местные власти посчитали, что таким образом тогда попытались увековечить память именно военных кораблей. А значит, адмиралы стали символами франкизма. Вот от них и решили избавиться. Как отметили в мэрии, это является их "моральным долгом". Эти улицы и площадь будут носить имена трех картографов, живших между XIV и XVI веками.

По мнению писателя Артуро Переса-Реверто, являющегося членом Испанской королевской академии, это был "идиотский" поступок, поскольку в названиях улиц не упоминались эсминцы. А главное, сделано это было в крайне неподходящий момент. Как пишет ABC, Балеарские острова находятся в сложной экономической ситуации из-за пандемии коронавируса, а теперь властям придется выделить кругленькую сумму магазинам и предприятиям, которым придется вносить изменения в документацию из-за смены названий улиц (всего было переименовано 12 топонимов).

Как отметили в городском совете, "критериями, принятыми для присвоения новых имен, были топонимическая согласованность, восстановление истории, традиционных географических названий и подтверждение роли женщин в истории".