В Латвии запретят торговлю одноразовой пластмассовой посудой

В Латвии с 3 июля 2021 года будет запрещена торговля многими одноразовыми пластмассовыми изделиями. Об этом сообщает прибалтийский информационный портал Delfi со ссылкой на решение правительства республики.

Власти Латвии одобрили законопроект, внедряющей в латвийское законодательство директиву Евросоюза 2019/904 о сокращении влияния некоторых пластиковых продуктов на окружающую среду. Таким образом, в Латвии, также как и в других странах ЕС, будет запрещена продажа одноразовых пластмассовых товаров. Таких, например, как ватные палочки, емкости для напитков, тарелки, столовые приборы, соломинки для напитков, одноразовая посуда (контейнеры для еды) на вынос и так далее.

Продажа одноразовых пластиковых стаканчиков не будет запрещена, но ее придется ограничить.

Предполагается, что в одной только Латвии за счет введения запрета на продажу пластиковой посуды удастся снизить объем пластиковых отходов на 40 тонн в год.