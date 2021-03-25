В МЧС поделились своими опасениями по поводу возможных паводков. Из-за грядущего таяния льдов на реках паводок в некоторых регионах может быть очень сильным. Все будет зависеть от того, насколько постепенным или, наоборот, резким будет весеннее потепление.

В ведомстве назвали и наиболее опасную с точки зрения спасателей территорию, которая вызывает особую озабоченность. Это Колыма и одноименная река, которая может разлиться по всем окружающим ее многочисленным низинам.

Сложности паводку в этом году добавили аномально низкие температуры и запасы снега, которого выпало местами вдвое больше нормы.

"В этом году по тем прогнозам и параметрам, что мы разработали, паводок будет сложным. Толщина льда в притоках реки Лена превышает норму на 30-50 процентов... Также особую озабоченность вызывает река Колыма, так как в этом районе транспортная инфраструктура находится в низменной местности, а запасы снега достигают 150-200 процентов", - такие цифры привел замглавы МЧС России Виктор Яцуценко.

Кроме Колымы в число рек с наиболее сложной паводковой обстановкой попали реки Лена, Бия, Катунь, Северная Двина и Печора. Непростой, по словам замминистра, будет ситуация в целом и в Алтайском крае, так как запасы снега в верховьях рек Бия и Катунь в этом году достигают 200 процентов. В этом районе насчитали 25 затороопасных участков.

А вот наиболее благополучный регион с точки зрения большой воды - это весь центр России. Тут уже начались процессы вскрытия рек, однако подтоплений населенных пунктов здесь не ожидается.

В Приуралье и Сибири пиротехники МЧС пристально следят за реками Обь, Иртыш и Ишим. Но там наводнения пока не прогнозируются. То же самое и в Приморье, где Амур, обычно очень бурный, в этом году не проявляет свой крутой нрав. Хотя паводков там не ожидают и ситуация с Амуром также на ежедневном контроле.

Кроме того, Виктор Яцуценко успокоил всех жителей, на территориях проживания которых, находятся скотомогильники. Все наиболее опасные из них пока вне зоны риска. В МЧС убеждены, что подтопления если и будут возможны, то только тех скотомогильников, в которых захоронены животные без опасных заболеваний.