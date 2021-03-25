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25.03.2021 23:15
Рубрика: Происшествия

В МЧС подтвердили крушение вертолета в Калининградской области

Текст: Михаил Хорошилов
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В МЧС России подтвердили крушение своего вертолета Ка-32 в Калининградской области. Об подробностях происшествия сообщается в релизе ведомства.

В Новгородской области при маневрировании перевернулся вертолет

В сообщении говорится, что в четверг "при выполнении планового тренировочного полета с экипажем воздушного судна Ка-32 МЧС России пропала связь".

Впоследствии от экстренных служб поступила информация о падении вертолета в пяти километрах от города Полесск, в акваторию Куршского залива. В ведомстве не подтвердили информацию о гибели одного члена экипажа, отметив, что двух человек спасли и продолжают поиски третьего.

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