В Минобороны заявили о развязанной против России ментальной войне

Запад развязал против России новый тип войны, последствия которой проявятся не сразу, а как минимум через поколение. Об этом заявил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий. Он подчеркнул, что те же Соединенные Штаты избегают прямой военной конфронтации с Россией. Вашингтон использует другую тактику.

"Целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной основы общества противника", - объяснил Ильницкий. И перечислил меры, которые помогут пресечь влияние извне. Среди них - суверенизация интернета, подготовка кадров по информационному противодействию, перезагрузка молодежной политики.

Для отражения агрессивных атак на Россию необходимо перехватить инициативу, заявил другой военный эксперт Виктор Мураховский, слова которого приводит РИА Новости.