В Минпросвещения надеются провести выпускные вечера в 2021 году традиционно

Новости

В Таганроге дочери красноармейца вручили отцовскую медаль 11:52
Кому легче всего найти работу 11:50
AstraZeneca понизила оценку эффективности своей вакцины от коронавируса 11:47
В колониях Владимирской области провели медобследование заключенных, в том числе Навального 11:44
Голикова: В России нет массового распространения мутаций COVID-19 11:37
ФАС согласовала предельную цену на вакцину "КовиВак" 11:37
Совкомбанк объявил о покупке доли в "Восточном" 11:29
Появился первый кадр со съемок сериала по "Властелину колец" 11:24
Оперштаб: Еще 1722 пациента вылечились от коронавируса в Москве 11:23
Экс-главу комитета по имуществу мэрии Читы осудили за мошенничество 11:22
Минтранс предложил повысить штрафы для авиации общего назначения 11:22
На Украине установлен очередной антирекорд смертности от COVID-19 11:14
Симферополь попал в топ-3 популярных для отдыха летом городов РФ 11:10
На XVI форуме-выставке "Госзаказ-2021" столица представила новшества в области закупок столицы 11:02
В Великом Новгороде обрушился купол собора XVII века 10:52
Стали известны новый владелец и дата возвращения "Дома 2" 10:51
В Дагестане 94 населенных пункта отрезало от мира лавинами 10:47
СМИ: В Германии разочарованы администрацией Байдена 10:47
Джабаров: Пуски ракет КНДР - это ответ на давление США 10:41
85-летняя москвичка стала жертвой грабителей 10:40
Вирусолог оценил риск заражения несколькими штаммами коронавируса 10:36
В Ялте глава АТП получил 12 млн рублей за перевозку "мертвых душ" 10:34
Путин поздравил руководство Греции с Днем независимости 10:33
В Москве усилен контроль за тоннелями, причалами и набережными 10:30
Обвиняемый в убийстве 11-летней девочки в Удмуртии признал вину 10:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Верховный суд разрешил гражданам подавать иски на завышенные цены
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Как изменятся правила сдачи экзамена на права с 1 апреля
Банк России запустит сбор монет у населения
Банк России запустит сбор монет у населения
25.03.2021 11:02
Рубрика: Общество

В Минпросвещения надеются провести выпускные вечера в 2021 году традиционно

Текст: Мария Агранович
Министр просвещения Сергей Кравцов выразил надежду, что в этим летом выпускные вечера для школьников пройдут в традиционном формате. Но решение, в любом случае, будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24" в среду.
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Кравцов: В школьные учебники добавили тему семьеведения

"Мы очень надеемся, что выпускные вечера с учетом требований Роспотребнадзора пройдут в очном формате, но будем смотреть за эпидситуацией, - цитирует Кравцова "Интерфакс". - Для нас на первом месте здоровье выпускников, их родителей и учителей".

По словам министра, сейчас лишь единицы школьников остаются на дистанционном формате обучения. Все школы в России, в основном, учатся в очном формате. По сводкам, опубликованным в Telegram-канале Минпросвещения, на 24 марта всего в 5 школах трех регионов России сохраняются карантинные меры в связи с ковидом.

"Мы ведем мониторинг и видим, что сегодня школы максимально соблюдают санитарные меры безопасности, каких-то серьезных опасений, вспышек на сегодняшний момент нет", - отметил министр.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

Главное сегодня

Голикова: В России нет массового распространения мутаций COVID-19
ФАС согласовала предельную цену на вакцину "КовиВак"
Роскомнадзор предложил запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях
В Минобороны заявили о развязанной США ментальной войне против России
На космодроме Восточный произведен запуск ракеты "Союз-2.1б"
Как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Можно ли щеткой стереть эмаль и сколько фтора должно быть в пасте - советы доктора Криворотова