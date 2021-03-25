В Минпросвещения надеются провести выпускные вечера в 2021 году традиционно

Министр просвещения Сергей Кравцов выразил надежду, что в этим летом выпускные вечера для школьников пройдут в традиционном формате. Но решение, в любом случае, будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24" в среду.

"Мы очень надеемся, что выпускные вечера с учетом требований Роспотребнадзора пройдут в очном формате, но будем смотреть за эпидситуацией, - цитирует Кравцова "Интерфакс". - Для нас на первом месте здоровье выпускников, их родителей и учителей".

По словам министра, сейчас лишь единицы школьников остаются на дистанционном формате обучения. Все школы в России, в основном, учатся в очном формате. По сводкам, опубликованным в Telegram-канале Минпросвещения, на 24 марта всего в 5 школах трех регионов России сохраняются карантинные меры в связи с ковидом.

"Мы ведем мониторинг и видим, что сегодня школы максимально соблюдают санитарные меры безопасности, каких-то серьезных опасений, вспышек на сегодняшний момент нет", - отметил министр.