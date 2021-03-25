В Минздраве сравнили эффективность трех российских вакцин от коронавируса

Все три российские вакцины от коронавируса одинаково эффективны. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев.

"Поэтому нет смысла кому-то ждать одну или вторую вакцину, любой из этих трех вакцин можно вакцинироваться смело", - цитируют слова чиновника РИА Новости.

Массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в России с 18 января. Сейчас желающих прививают преимущественно вакциной "Спутник V", которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ.

Кроме того, в России зарегистрированы еще две вакцины - "ЭпиВакКорона" (разработчик - новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова).