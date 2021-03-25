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Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, опасен ли коронавирус в неживой среде

Текст: Ольга Игнатова, Татьяна Карабут
На неживой материи коронавирус быстро теряет свои инфекционные свойства и разрушается. Поэтому вероятность заразиться коронавирусом, находящимся на предметах, гораздо ниже, чем тем, который передается при контакте между людьми.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Исследований о длительности нахождения вируса на различных поверхностях было достаточно много. Но иногда они показывали противоречивые результаты по самым разным причинам, напоминает ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. "В целом возможность нахождения вируса в окружающей среде в опасном инфекционном состоянии относительно непродолжительна, - пояснил эксперт "Российской газете".

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Недавнее исследование российских ученых показало, что частицы коронавируса могут оставаться на поверхности многих материалов на протяжении десятков часов. Однако их инфекционная опасность различалась в зависимости от типа материала и времени. Все образцы вируса начали терять свои инфекционные свойства примерно через 2 часа после начала эксперимента. Быстрее всего это произошло с тканью и пластиком, дольше всего вирус "продержался" на керамической поверхности. Но к шестому часу эксперимента все образцы коронавируса потеряли "жизнеспособность".

Таким образом, даже обнаружение частиц коронавируса на поверхностях вовсе не свидетельствует о потенциальной опасности бытового инфицирования.

Тем не менее, эти данные вовсе не отменяют необходимость обработки различных поверхностей антисептиками. "Роспотребнадзором разработаны специальные меры по дезинфекции, которые необходимо взять на вооружение, чтобы снизить вероятность инфицирования", - добавил Лебедев.

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